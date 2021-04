Antrenorul Parmei, impresionat de Man: "Poate fi jucator de top. Potentialul lui este enorm!" ParmaLive i-a dat 5,5: "A fost invizibil in seara asta"

Parma a condus cu 1-0 la Torino, dar a sfarsit prin a fi invinsa cu 3-1 de Juventus.

Echipa romanilor Man si Mihaila e la 11 puncte de prima pozitie care permite salvarea de la retrogradare cu 6 meciuri ramase de jucat pana la finalul sezonului.

Antrenorul D'Aversa a tinut sa vorbeasca despre Man la finalul jocului impotriva campioanei din ultimele 9 sezoane.

"Avem multi tineri interesanti, dar cel care a crescut cel mai mult e Man. Are un potential enorm. Cand a venit, era foarte bun cu mingea, dar nu facea prea multe in jocul defensiv. Are calitati fizice extraordinare, face eforturi sa invete si limba. Joaca in echipa nationala, vine dintr-o liga unde era printre cei mai buni, ca sa demonstreze in Italia trebuie sa faca ambele faze ale jocului. Poate deveni un jucator de top", a spus D'Aversa la microfonul DAZN.

Contra lui Juve, Man n-a facut cel mai bun meci al sau. ParmaLive i-a dat nota 5,5: "A fost invizibil in aceasta seara: a atins putine mingi si a fost mereu departe de careul advers. Pacat, pentru ca un nou gol i-ar fi dat incredere."

Mihaila, intrat in minutul 61 in locul lui Gervinho, a fost si el modest. N-a jucat suficient pentru a fi notat de jurnalistii site-ului italian.