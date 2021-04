Razvan Lucescu, alaturi de Man si Mihaila la Parma?! Lovitura anuntata de jurnalistii din Italia

Razvan Lucescu este liber de contract din februarie, dupa despartirea de Al Hilal.

Antrenorul in varsta de 52 de ani nu duce lipsa de oferte, fiind dorit in Grecia, de AEK Atena, dar si in Italia, de Sampdoria.

Jurnalistii italieni au anuntat vineri seara ca Lucescu jr. se afla si in vizorul sefilor Parmei, echipa la care sunt legitimati Dennis Man si Valentin Mihaila. Cei de la Gazzetta di Parma au notat ca gazda emisiunii 12tgsport a spus in direct: "Bomba serii! Parma este interesata de Lucescu jr.!"

Italienii au amintit, printre altele, despre performantele reusite de Razvan Lucescu in Grecia, dar si despre istoricul lui Mircea Lucescu in Italia. Jurnalistii considera ca Parma se va desparti de Roberto D'Aversa dupa retrogradarea care pare iminenta.

Razvan Lucescu le-a mai antrenat, de-a lungul carierei, pe Rapid, FC Brasov, nationala Romaniei, El Jaish (Qatar), Petrolul, Skoda Xanthi, PAOK Salonic (Grecia) si Al Hilal (Arabia Saudita).