Detalii de ultima ora despre Anamaria Prodan dupa scandalul transferului lui Man la Parma! "E afectata, dar isi va reveni curand" 

Anamaria Prodan l-a dat in judecata pe Dennis Man dupa transferul la Parma.

Impresarul s-a suparat pe faptul ca fotbalistul s-a transferat cu ajutorul lui Giovanni Becali desi se afla sub contract cu ea. Astfel, agentul cere acum despagubiri in valoare de 350.000 de euro pentru incalcarea contractului.

Florin Bratu, antrenor al carui impresar este Anamaria Prodan, a vorbit in aceasta dimineata despre procesul intentat de agent la Tribunalul Ilfov. Tehnicianul a declarat ca Prodan este afectata de situatia in care se afla dupa plecarea lui Man de la FCSB, resimtind in continuare socul mutarii fotbalistului.

"Relatia mea cu Anamaria Prodan e foarte buna, nu avem probleme, doar ca ea a trecut prin acel moment cu Dennis Man. Acum e plecata, probabil ca va reveni. Normal ca era afectata, era normal sa fie asa. Dar Ana e puternica, va reveni curand si se va repune pe sine, asa cum ii sta ei bine", a declarat Florin Bratu, potrivit GSP.

Transferul lui Man la Parma s-a facut la inceputul acestui an, Gigi Becali incasand 11 milioane de euro in schimbul 'perlei' sale. Patronul FCSB-ului ar mai fi putut primi alte doua milioane de euro, insa acesti bani sunt aproape imposibil de incasat. Detalii AICI.