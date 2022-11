Cu prestații apreciate și la naționala României în meciurile din noiembrie, Moruțan a început să aibă realizări tot mai multe și la Pisa. În ultimele trei meciuri din Serie B, mijlocașul împrumutat de la Galatasaray a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive.

Olimpiu Moruțan i-a impresionat și pe colegii de la Pisa

La primul gol al Pisei din meciul cu Ternana, Olimpiu Moruțan a reușit o cursă excelentă în flancul drept, a pătruns în careu după ce a fentat un adversar și a pasat în poziție ideală pentru francezul Matteo Tramoni (22 de ani), care a finalizat fără emoții.

După meci, Tramoni i-a mulțumit lui Moruțan pentru pasa oferită și a avut numai cuvinte de laudă pentru mijlocașul român.

"Sunt fericit pentru că am făcut un meci bun și am obținut o victorie importantă. Urcăm în clasament, iar asta este bine. Așteptam acest gol de ceva vreme și sunt extrem de fericit. Moruțan este un jucător foarte bun și este o plăcere să joc alături de el. Am început bine meciul și am reușit să gestionăm avantajul", a spus Matteo Tramoni, potrivit TMW.

este nota primită de Moruțan în TMW după meciul cu Ternana: , au scris italienii despre golul de 1-0 al Pisei. 4 goluri și 5 pase decisive a strâns Moruțan la Pisa în 13 meciuri

goluri și 5 pase decisive a strâns Moruțan la Pisa în 13 meciuri 10 este poziția ocupată de Pisa în Serie B, cu 18 puncte în 14 etape, la două lungimi în spatele ultimei poziții care duce în play-off-ul de promovare