Olimpiu Moruțan e pe val! Două assisturi geniale provenite de la fotbalistul român în Pisa - Ternana 3-1

Formația dirijată de Luca D'Angelo s-a impus fără nicio problemă pe teren propriu în fața lui Ternana, iar Olimpiu Moruțan a făcut un meci excelent, oferind două assisturi geniale.

Fotbalistul român a realizat o acțiune proprie în minutul 19, a făcut o bicicletă și a driblat un adversar, urmând să-i paseze lui Tramoni care a îndeplinit o simplă formalitate.

ASSIST OLIMPIU MORUTAN ????????!

He seems unstoppable and is doing it again with Pisa in Serie B. One defender down, another one sent in the wrong direction, 5 star assist ✨.pic.twitter.com/dTvwZOVAqk