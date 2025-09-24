Lovitură pentru un club din Serie A, care îl va aduce gratis pe Milinkovic-Savic!

Claudia Rizzo este fiica unui miliardar și a fost numită recent la conducerea clubului Ternana, care atrage acum fani din întreaga Europa.

Claudia, fiica omului de afaceri Gianluigi Rizzo, a preluat conducerea clubului de tradiție, care este acum cunoscut mai degrabă pentru vârsta noii conducătoare.

Familia Claudiei a devenit proprietara clubului. Până acum, tânăra s-a ocupat de afacerea familiei, o fabrică de ulei de măsline din Sicilia.

”Sunt onorată să preiau președinția unui club cu o istorie atât de prestigioasă precum Ternana Calcio, chiar în anul centenarului său. Obiectivul nostru este să construim un proiect solid, modern și transparent, care să aibă în centrul său oamenii și valorile sportului. Vom munci cu determinare pentru a readuce entuziasmul și mândria în rândul tuturor suporterilor.

În timpul negocierilor recente, a apărut oportunitatea de a conduce personal clubul. Sunt o mare susținătoare a echipei. Este o sarcină dificilă, dar și o oportunitate extraordinară. Sunt sprijinită de oameni care au deja experiență în acest domeniu. Proiectul stadionului este foarte incitant, atât pentru club, cât și pentru oraș.

Până acum, am văzut echipa doar la televizor. Am fost sportivă de pentatlon, am multe pasiuni și sunt o mare iubitoare de fotbal”, a spus Claudia Rizzo.

