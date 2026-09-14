GALERIE FOTO Usain Bolt e nostalgic, la zece ani de la retragere: ”Asta am simțit când am intrat în stadionul de aici”

Usain Bolt e nostalgic, la zece ani de la retragere: ”Asta am simțit când am intrat în stadionul de aici” Sporturi
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Usain Bolt e recunoscut drept cel mai mare sprinter din istorie.

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Usain Bolt e nostalgic, la zece ani de la retragere: ”Asta am simțit când am intrat în stadionul de aici”

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Retras de aproape zece ani, legenda sprintului Usain Bolt a recunoscut, duminică, la Budapesta (Ungaria), în marja campionatelor Ultimate, că îi lipseşte „adrenalina” competiţiei, dar că vremea sa a „trecut”.

"Încă îmi lipseşte competiţia. Când am intrat în stadionul de aici, am simţit energia şi mi-e dor de ea", a afirmat octuplul campion olimpic, care deţine în continuare recordurile mondiale la 100 m (9''58) şi la 200 m (19''19).

"Îmi vor lipsi mereu energia, atmosfera. Acum, îmi place să urmăresc competiţiile, e minunat să pot fi într-un stadion şi să descopăr viitorii campioni", a adăugat Bolt.

Retras din activitate din 2017, fostul sprinter, care are acum 40 de ani, a acceptat rolul de "ambasador" al campionatelor Ultimate, noua competiţie concepută de Federaţia Internaţională de Atletism pentru a-şi relansa audienţa, şi participă astfel la toate sesiunile de la Budapesta.

Fireşte, fostul sprinter acordă o atenţie deosebită probei de sprint, proba de 100 m fiind câştigată spre marea dezamăgire a lui Bolt, de americanul Kenny Bednarek, în detrimentul favoritului său, jamaicanul Oblique Seville, actualul campion mondial.

De la retragerea lui Bolt, nicio mare vedetă nu i-a luat locul jamaicanului la sprint, astfel încât campionii se schimbă de la un an la altul, adăugând suspans unor probe care nu mai aveau cu adevărat aşa ceva. "Asta arată cât de puternic eram", a zâmbit el duminică.

"Mie îmi convenea pentru că eu câştigam, dar, în cele din urmă, e mai distractiv aşa, să nu ştii cine va câştiga! Cred că e bine pentru sport".

Retras de pe piste, fără nicio dorinţă de a se întoarce, chiar dacă merge regulat la sală pentru a se menţine în formă - "trebuie să scrieţi că sunt în cea mai bună formă din viaţa mea", a glumit el cu jurnaliştii -, Bolt îşi apreciază statutul de legendă a sportului, chiar şi la mai bine de zece ani după marile sale performanţe.

"Obiectivul meu a fost întotdeauna să fiu considerat unul dintre marii sportivi. Când se vorbeşte despre Muhammad Ali, despre toate aceste nume mari, sunt menţionat şi eu. Asta mi-am dorit, să rămân în memorie", a adăugat el.

news.ro

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