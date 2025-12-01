Presa olandeză a făcut un anunț important cu viitorul internaționalului român.

Schimbare importantă pentru Dennis Man la PSV Eindhoven

Concret, Dennis Man ar putea avea curând un nou antrenor la PSV Eindhoven. Motivul?

Peter Bosz, actualul său antrenor de la echipa din Eredivisie, este dorit de tot mai multe voci din fotbalul olandez la echipa națională, în locul lui Ronald Koeman.

Contractul lui Peter Bosz cu PSV expiră la finalul acestui sezon. Clubul din Eindhoven vrea să îi ofere un nou contract tehnicianului în vârstă de 62 de ani, însă tehnicianul nu exclude să preia Portocala Mecanică. Având în vedere că în vară, după Cupa Mondială, va expira și contractul lui Ronald Koeman, ar fi momentul perfect pentru Bosz să ajungă pe banca naționalei olandeze.

Theo Janssen, fostul fotbalist olandez, consideră că Peter Bosz ar fi cea mai bună variantă pentru echipa națională a Olandei și crede că actualul antrenor al lui PSV Eindhoven ar putea aduce un suflu nou Portocalei Mecanice.

”Cel mai important lucru pentru Federație este să îl contacteze pe Bosz, astfel încât să știe exact care este situația. Și, ca federație, aș fi, de asemenea, transparent cu Koeman în privința asta. Nu e chiar atât de nebunesc. De îndată ce un antrenor devine disponibil pe piață, ești liber să îl întrebi.

Cred că Koeman poate realiza un Campionat Mondial fantastic cu naționala Olandei. De asemenea, cred că Ronald este un antrenor foarte bun, la fel ca Bosz. Doar că sunt diferiți. Koeman este mai mult managerul, Bosz este antrenorul de pe teren.

Mi-ar plăcea să văd o națională mai dinamică și mai ofensivă cu Bosz, chiar dacă am putea pierde mai des. Aș fi curios să văd asta. După toți acești ani cu Koeman, e bine să vezi pe altcineva la conducerea echipei”, a spus Janssen, conform psvfans.nl.

