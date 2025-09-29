Denis Drăguș a recunoscut că a fost ofertat de Edi Iordănescu pentru a semna cu Legia Varșovia.



Mai mult, fotbalistul a explicat că, deși selecționerul dorea să lucreze cu el, a preferat să rămână în Turcia.



Ofertă din Polonia pentru Denis Drăguș!



„Am avut o discuție cu Edi atunci, dar nu s-a materializat. M-a sunat și am ținut legătura. Am discutat cu el, dar asta a fost la începutul perioadei de transferuri, eram în vacanță.



Nu știu care a fost problema. Mi-a transmis ideea lui și mai departe nu știu. (n.r. Voia să lucrați împreună iar?) Da, da. Am văzut cât de mult m-au dorit și cât de mult mă apreciază și nu am ezitat. Cred că e important să mergi într-un loc în care ești apreciat și dorit foarte mult”, a declarat Denis Drăguș la fanatik.ro.



Drăguș a fost împrumutat vara aceasta de la Trabzonspor la Eyupspor până în iunie 2026. În preliminariile Campionatului Mondial 2026, el este golgheterul naționalei cu două goluri.



La club însă, Drăguș nu a avut același noroc: accidentat din septembrie, nu a marcat în cele 7 partide disputate pentru Eyupspor în campionat.

Drăguș, comparat cu Bogdan Stancu

Denis Drăguș a marcat de două ori în meciul cu Cipru, iar prestația sa l-a făcut pe Bogdan Stancu, fostul golgheter al „tricolorilor”, să zâmbească.

„Mi s-a mai spus că semănăm. Da, am mai auzit asta”, a declarat Stancu pentru Sport.ro, după ce mai multe voci l-au comparat cu Drăguș.



Supranumit „Motanul”, Stancu a fost o piesă de bază a naționalei între 2009 și 2018, cu 53 de selecții și 14 goluri, evoluând pentru echipe precum FCSB, Galatasaray și Gençlerbirliği.

