FOTO Real Madrid joacă în UEFA Champions League aproape de granița cu China!

Real Madrid joacă &icirc;n UEFA Champions League aproape de granița cu China! Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deplasare cruntă pentru ”galactici” în Liga Campionilor.

TAGS:
Real MadridAlmatyChinaViniciuskylian mbappe
Din articol

Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almaty din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul, informează EFE.

Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru, scrie Agerpres.

Almaty se află la aproximativ 300 de kilometri de granița cu China, o distanță infimă față de cei 7.000 de kilometri parcurși cu avionul de spanioli până în Kazahstan.

Real vine după cruntul 2-5 în derby-ul madrilen cu Atletico

Delegaţia madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilităţi au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.

După înfrângerea usturătoare suferită în faţa concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Kylian Mbappe şi Vinicius Junior.

Fundaşii Dani Carvajal, care va lipsi timp de o lună, şi Eder Militao, care a suferit o accidentare serioasă pe sâmbătă pe Metropolitano, au fost lăsaţi în afara lotului.

Real Madrid se va antrena în această luni după-amiază pe Stadionul Central din Almaty, cu o capacitate de 23.000 de locuri, unde se va disputa şi meciul de marţi, de la ora locală 21:45 (19:45 ora României).

Mii de fani ai echipei Real Madrid din Asia Centrală, Rusia, China şi din întreaga regiune Eurasiatică sunt aşteptaţi să asiste la partida de marţi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Start dezastruos pentru Spania la Mondialul U20. La Rojita a pierdut clar meciul cu Maroc
Start dezastruos pentru Spania la Mondialul U20. "La Rojita" a pierdut clar meciul cu Maroc
Vești proaste pentru FCSB! Elvețienii anunță că Young Boys are un nou cuplu de atacanți
Vești proaste pentru FCSB! Elvețienii anunță că Young Boys are un nou cuplu de atacanți
Ofertă din Polonia pentru Denis Drăguș!
Ofertă din Polonia pentru Denis Drăguș!
OUT! FCSB pierde un om important &icirc;nainte de meciul cu Young Boys Berna
OUT! FCSB pierde un om important înainte de meciul cu Young Boys Berna
Wow! Eduard Ionescu l-a &icirc;nvins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L Equipe
Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul



Recomandarile redactiei
Vești proaste pentru FCSB! Elvețienii anunță că Young Boys are un nou cuplu de atacanți
Vești proaste pentru FCSB! Elvețienii anunță că Young Boys are un nou cuplu de atacanți
Ofertă din Polonia pentru Denis Drăguș!
Ofertă din Polonia pentru Denis Drăguș!
OUT! FCSB pierde un om important &icirc;nainte de meciul cu Young Boys Berna
OUT! FCSB pierde un om important înainte de meciul cu Young Boys Berna
Mourinho, făcut praf de un antrenor din Champions League: Nu se mai g&acirc;ndește la fotbal ca &icirc;nainte. Problema e la el pentru că nu s-a perfecționat
Mourinho, făcut praf de un antrenor din Champions League: "Nu se mai gândește la fotbal ca înainte. Problema e la el pentru că nu s-a perfecționat"
Wow! Eduard Ionescu l-a &icirc;nvins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L Equipe
Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Un internațional rom&acirc;n joacă la Almaty, orașul din Kazahstan unde poliția a ucis zeci de protestatari!
Un internațional român joacă la Almaty, orașul din Kazahstan unde poliția a ucis zeci de protestatari!
Tragedie! Un medaliat la JO a fost ucis de hotii care incercau sa-i fure oglinzile de la masina
Tragedie! Un medaliat la JO a fost ucis de hotii care incercau sa-i fure oglinzile de la masina
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct &icirc;n finala olimpică de baschet feminin
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
Rom&acirc;nia a rec&acirc;știgat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a cobor&acirc;t mult &icirc;n clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!