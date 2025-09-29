Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almaty din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul, informează EFE.

Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru, scrie Agerpres.

Almaty se află la aproximativ 300 de kilometri de granița cu China, o distanță infimă față de cei 7.000 de kilometri parcurși cu avionul de spanioli până în Kazahstan.

