Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almaty din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul, informează EFE.
Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru, scrie Agerpres.
Almaty se află la aproximativ 300 de kilometri de granița cu China, o distanță infimă față de cei 7.000 de kilometri parcurși cu avionul de spanioli până în Kazahstan.
Real vine după cruntul 2-5 în derby-ul madrilen cu Atletico
Delegaţia madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilităţi au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.
După înfrângerea usturătoare suferită în faţa concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Kylian Mbappe şi Vinicius Junior.
Fundaşii Dani Carvajal, care va lipsi timp de o lună, şi Eder Militao, care a suferit o accidentare serioasă pe sâmbătă pe Metropolitano, au fost lăsaţi în afara lotului.
Real Madrid se va antrena în această luni după-amiază pe Stadionul Central din Almaty, cu o capacitate de 23.000 de locuri, unde se va disputa şi meciul de marţi, de la ora locală 21:45 (19:45 ora României).
Mii de fani ai echipei Real Madrid din Asia Centrală, Rusia, China şi din întreaga regiune Eurasiatică sunt aşteptaţi să asiste la partida de marţi.