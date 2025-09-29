Mourinho, făcut praf de un antrenor din Champions League: "Nu se mai gândește la fotbal ca înainte. Problema e la el pentru că nu s-a perfecționat"

Buruk a exagerat la momentul respectiv și s-a prăbușit pe gazon, simulând o lovitură puternică încasată din partea lui Mourinho: "Am fost precum un jucător, m-am aruncat pe gazon. Am exagerat puțin, dar nu mă așteptam să facă asta. Dădeam mâna cu arbitrii și mă îndreptam spre peluză pentru a sărbători victoria, moment în care el a venit la mine și a făcut asta" , explică acum Okan Buruk, într-un interviu pentru The Athletic.

Unul dintre inamicii lui Mourinho a fost Okan Buruk , nimeni altul decât antrenorul rivalei Galatasaray. Cei doi s-au aflat în mijlocul unui conflict la începutul lunii aprilie, când "The Special One" l-a tras de nas pe Buruk la finalul unui joc din Cupa Turciei câștigat de Galata cu 2-1.

Pe parcursul mandatului de la Fenerbahce, Jose Mourinho nu a reușit niciodată să îl învingă pe Okan Buruk. Au fost două meciuri pierdute acasă și o remiză în deplasare.

"Mourinho nu mai este concentrat ca înainte, nu se mai gândește la fotbal așa cum o făcea"



În interviul pentru The Athletic, Buruk a vorbit pe larg despre Mourinho și nu s-a ferit să îl critice pe cel care i-a fost rival în derby-urile din Turcia. Antrenorul de la Galatasaray spune regretă că portughezul a fost demis de la Fenerbahce și nu îl mai poate întâlni.



"Când a semnat cu Fenerbahce, Mourinho a început să vorbească foarte mult. Îi știam stilul: nu vrea să joace doar pe teren, ci și în afara lui. A încercat foarte multe lucruri, dar tot noi am fost mai buni decât el până la urmă. Eu am fost mai bun decât el, am câștigat titlul contra lui, l-am bătut de două ori în deplasare.



Din nefericire, anul acesta nu va mai fi aici. Mi-aș fi dorit încă două meciuri împotriva lui.



Nu mai este concentrat ca înainte, nu se mai gândește la fotbal așa cum o făcea. Nu și-a schimbat niciodată stilul de antrenor. Este un personaj important, un personaj carismatic, dar la fotbal trebuie să te îmbunătățești an de an. Poate că problema este la el pentru că nu s-a perfecționat ca antrenor", a mai spus Buruk.



Dat afară de Fenerbahce, Jose Mourinho a ajuns la Benfica, unde va avea din nou ocazia de a antrena în UEFA Champions League. De partea cealaltă, Okan Buruk se pregătește de meciul lui Galatasaray cu Liverpool (marți, 22:00).

