Formația Paris FC a confirmat printr-un comunicat oficial că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 5:00 dimineața, mai multe persoane au pătruns prin efracție în baza de pregătire de la Orly. Aceștia au vandalizat mai multe mașini aflate în incintă, iar clubul a depus deja plângere la poliție.



„Paris FC condamnă cu fermitate acest act de vandalism. O anchetă este în desfășurare, iar clubul cooperează cu autoritățile competente pentru a face lumină. Vom lua măsuri suplimentare pentru a consolida securitatea și pentru a proteja bunurile angajaților”, se arată în comunicatul echipei, aflată pe locul 11 în Ligue 1.



Paris FC se află pe locul 11 în Ligue 1



Incidentele au apărut la doar câteva ore după egalul 1-1 cu Nice, meci transmis în exclusivitate pe VOYO, în care Paris FC a obținut un punct grație penalty-ului transformat de Jean-Philippe Krasso în minutul 89. Partida a fost umbrită și de scandările homofobe ale ultrașilor gazdelor, care au dus la două întreruperi ale meciului.



Promovată în Ligue 1 în acest sezon și deținută de Antoine Arnault, echipa din capitală are un început dificil, cu doar două victorii în primele opt etape.



Ligue 1 și cele mai tari derby-uri ale Franței se văd în exclusivitate pe VOYO, de oriunde, oricând, pe orice dispozitiv!

