O nouă șansă pentru jucătorul de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul după prima victorie

Levadiakos a fost nevoită să aștepte 9 etape pentru primele goluri marcate în acest sezon și pentru prima victorie. Amenințat cu demiterea, Elias Charalambous are în sfârșit motive de bucurie, după succesul venit în urma golurilor marcate de Giorgios Nikas, Marios Vichos și Alexandru Pantea.

Alexandru Pantea, primul gol în Grecia și poate profita de accidentarea rivalului pe post

Împrumutat de la FCSB, Alexandru Pantea părea că și-a pierdut locul în primul 11 din Grecia. Totuși, o accidentare a fundașului stânga Marios Vichos i-a dat șansa să fie introdus la pauză și chiar să înscrie.

După meci, Elias Charalambous a vorbit despre accidentarea lui Vichos, care l-ar putea readuce pe Pantea în primul 11 pentru meciurile viitoare.

"Vichos a forțat astăzi pentru că avea o problemă la genunchi. Am vorbit cu el la pauză și a acuzat un disconfort care nu i-a mai permis să rămână pe teren. Sper că nu e ceva grav și nu va lipsi mult timp", a spus Charalambous.

De la sosirea în Grecia, Pantea a fost folosit inițial în flancul drept, iar ulterior mutat în cel stâng. În total, fundașul a strâns 8 meciuri.