O nouă șansă pentru jucătorul de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul după prima victorie

O nouă șansă pentru jucătorul de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul după prima victorie Stranieri
SPORT.RO
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Levadiakos, echipa lui Elias Charalambous, a reușit prima victorie din acest sezon, 3-0 contra lui Aris, pe teren propriu.

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Din articol

Levadiakos a fost nevoită să aștepte 9 etape pentru primele goluri marcate în acest sezon și pentru prima victorie. Amenințat cu demiterea, Elias Charalambous are în sfârșit motive de bucurie, după succesul venit în urma golurilor marcate de Giorgios Nikas, Marios Vichos și Alexandru Pantea.

Alexandru Pantea, primul gol în Grecia și poate profita de accidentarea rivalului pe post

Împrumutat de la FCSB, Alexandru Pantea părea că și-a pierdut locul în primul 11 din Grecia. Totuși, o accidentare a fundașului stânga Marios Vichos i-a dat șansa să fie introdus la pauză și chiar să înscrie.

După meci, Elias Charalambous a vorbit despre accidentarea lui Vichos, care l-ar putea readuce pe Pantea în primul 11 pentru meciurile viitoare.

"Vichos a forțat astăzi pentru că avea o problemă la genunchi. Am vorbit cu el la pauză și a acuzat un disconfort care nu i-a mai permis să rămână pe teren. Sper că nu e ceva grav și nu va lipsi mult timp", a spus Charalambous.

De la sosirea în Grecia, Pantea a fost folosit inițial în flancul drept, iar ulterior mutat în cel stâng. În total, fundașul a strâns 8 meciuri.

Ce a spus Elias Charalambous după prima victorie din acest sezon

Elias Charalambous a reacționat după prima sa victorie la Levadiakos și a transmis că este foarte mândru de elevii săi, mai ales pentru felul în care au gestionat criza de rezultate.

Fostul antrenor de la FCSB este convins că echipa va arăta din ce în ce mai bine după ce a reușit să spargă gheața.

”Am spus că acești băieți au dat totul și au încercat. Nu am ce să le reproșez. Cel mai important lucru pentru noi, dincolo de victorie, este că, deși rezultatele nu veneau, nu au existat nemulțumiri în vestiar. Jucătorii cu mai multă experiență au ținut grupul unit. Munca de zi cu zi și spiritul de echipă de care au dat dovadă băieții s-au văzut astăzi pe teren.

Sunt o persoană căreia nu îi plac scuzele. Nici după meciurile pe care nu le-am câștigat nu am căutat scuze. Pas cu pas, vom arăta din ce în ce mai bine. Munca nu se oprește niciodată, trebuie să continuăm", a spus Elias Charalambous după meci.

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