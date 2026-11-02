După patru eșecuri în primele patru meciuri din Liga Națiunilor, România nu mai are o miză reală în grupă, însă Gică Hagi vrea să spele rușinea și să închege o echipă care să arate mult mai bine înaintea preliminariilor pentru EURO 2028.

Marius Corbu așteaptă convocarea lui Hagi, după încă o realizare în Ungaria

În lotul preliminar anunțat de selecționer se regăsește și Marius Corbu (24 de ani). Fotbalistul lui Ferencvaros așteaptă în continuare debutul la naționala României, după ce a fost omis la precedentele acțiuni.

Corbu pare să traversează cea mai bună perioadă a carierei în Ungaria. A trecut de toate tururile preliminare din Europa League, iar în faza principală are 3 victorii din primele 3 meciuri cu Ferencvaros.

Titular meci de meci, Marius Corbu a contribuit decisiv la victoria lui Ferencvaros de duminică, împotriva lui Paksi, scor 2-0. Mijlocașul ofensiv a centrat perfect la golul reușit de Bamidele Yusuf, în minutul 59.

5 goluri și un assist a strâns Corbu la Ferencvaros în cele 23 de meciuri din acest sezon

VIDEO Assist-ul lui Marius Corbu din ultimul meci al lui Ferencvaros