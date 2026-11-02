VIDEO Alternativă pentru Ianis! Jucătorul care așteaptă convocarea lui Hagi, după încă o reușită

Alternativă pentru Ianis! Jucătorul care așteaptă convocarea lui Hagi, după încă o reușită Stranieri
SPORT.RO
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Gică Hagi este așteptat să anunțe în următoarele zile lotul final al României pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia.

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Marius CorbuEchipa NationalaferencvarosGica HagiIanis Hagi
Din articol

După patru eșecuri în primele patru meciuri din Liga Națiunilor, România nu mai are o miză reală în grupă, însă Gică Hagi vrea să spele rușinea și să închege o echipă care să arate mult mai bine înaintea preliminariilor pentru EURO 2028.

Marius Corbu așteaptă convocarea lui Hagi, după încă o realizare în Ungaria

În lotul preliminar anunțat de selecționer se regăsește și Marius Corbu (24 de ani). Fotbalistul lui Ferencvaros așteaptă în continuare debutul la naționala României, după ce a fost omis la precedentele acțiuni.

Corbu pare să traversează cea mai bună perioadă a carierei în Ungaria. A trecut de toate tururile preliminare din Europa League, iar în faza principală are 3 victorii din primele 3 meciuri cu Ferencvaros.

Titular meci de meci, Marius Corbu a contribuit decisiv la victoria lui Ferencvaros de duminică, împotriva lui Paksi, scor 2-0. Mijlocașul ofensiv a centrat perfect la golul reușit de Bamidele Yusuf, în minutul 59. 

  • 5 goluri și un assist a strâns Corbu la Ferencvaros în cele 23 de meciuri din acest sezon

VIDEO Assist-ul lui Marius Corbu din ultimul meci al lui Ferencvaros

Marius Corbu, pe post cu Ianis Hagi, Darius Olaru și Nicolae Stanciu

Corbu ar sosi la echipa națională și cu un moral excelent. Ferencvaros a pierdut un singur meci în acest sezon și ocupă locul 3 în campionatul Ungariei, cu 20 de puncte, doar două sub liderul Gyor, care are un meci în plus.

Pentru Corbu urmează marele duel cu AC Milan, de pe San Siro, joi, de la ora 19:45. Clasată pe locul 4 în grupa unică din Europa League, Ferencvaros poate lua deja o opțiune serioasă pentru calificarea în fazele eliminatorii.

În cazul în care va fi convocat la echipa națională, Corbu ar fi o alternativă pentru Ianis Hagi în ceea ce privește poziția de mijlocaș ofensiv. Fotbalistul de la Alanyaspor a prins cele mai multe minute în acest rol la ultima acțiune, celelalte variante ale selecționerului fiind Darius Olaru și Nicolae Stanciu.

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