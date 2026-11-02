Plecat de la Gaziantep pe 31 august, după un mandat în care a avut doar 7 meciuri oficiale, Mirel Rădoi și-ar putea continua cariera în Grecia. Tehnicianul ar fi dorit de Asteras Tripolis, formație care ocupă locul 11 în prima ligă, după 8 etape, cu doar 6 puncte.

Mai mult, în Grecia s-a zvonit că antrenorul a fost prezent la ultimul meci din campionat, pe care Asteras l-a disputat duminică în deplasare cu PAOK Salonic. Fosta echipă a lui Răzvan Lucescu s-a impus cu 2-1 și continuă cursa de urmărire a liderului Panathinaikos.

Mirel Rădoi, aproape de a prelua Asteras Tripolis

Dacă va prelua echipa, fostul selecționer va avea o misiune clară: de a salva echipa de la retrogradare. În Grecia, play-out-ul este format din șase echipe, iar ultimele două retrogradează în eșalonul secund. Spre deosebire de Superliga României, în Grecia, următoarele două clasate nu merg la baraj, ci se salvează direct.

"Asteras Tripolis a avut un început de sezon prost și a încheiat contractul cu Giorgos Antonopoulos, iar acum îl consideră pe Mirel Rădoi ca fiind noul antrenor.

După meciul împotriva lui PAOK, din etapa a 9-a a Superligii, Asteras Tripolis este așteptată să finalizeze procedurile pentru noul său antrenor , Mirel Rădoi fiind acum marele favorit.

Cele două părți par să fie în negocieri finale, antrenorul român pregătindu-se pentru Asteras, după mandatele sale la FCSB, Craiova, Al-Jazira, Al-Batekh, Al-Tay și naționala României", a scris publicația ilamia.gr.

Mirel Rădoi se pregătește de o nouă aventură în străinătate

În cazul în care va semna cu Asteras, Mirel Rădoi se va afla la a cincea experiență din carieră în străinătate. Fostul selecționer al României a mai lucrat în Arabia Saudită (Al Tai), Emiratele Arabe Unite (Al Bataeh și Al Jazira) și Turcia (Gaziantep).

Cel mai lung mandat din cariera lui Rădoi a fost cel de-al doilea de la Universitatea Craiova: 44 de meciuri în intervalul ianuarie - noiembrie 2025. Tehnicianul a demisionat după o înfrângere cu UTA Arad, iar în locul său a fost numit portughezul Filipe Coelho, cel care avea să cucerească eventul cu formația din Bănie.