Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină”

Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină” Nations League
SPORT.RO
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Robert Lewandowski a fost unul dintre jucătorii care i-au dar mari bătăi de cap naționalei României.

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Partida România - Polonia, din runda a cincea din Liga B, Grupa 4, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Gică Hagi sunt în căutarea primului rezultat pozitiv din această grupă, după ce au înregistrat patru înfrângeri în tot atâtea meciuri.

Robert Lewandowski, marea sperietoare a României: „Sper ca Robert să revină rapid la forma maximă”

Starul polonezilor nu a iertat-o pe România în cele trei meciuri pe care le-a jucat împotriva „tricolorilor”. 

Robert Lewandowski are două „hattrick-uri” și o „dublă” în trei meciuri cu România, iar în partida disputată în octombrie la Varșovia a marcat una dintre cele două „triple”.

Medicul echipei poloneze a dezvăluit că Robert Lewandowski a avut un program special pentru această pauză internațională, pentru a se obișnui cu fusul orar. Polonezul vine din SUA, de la Chicago Fire, echipă unde a semnat în această vară după ce s-a despărțit de Barcelona.

Jacek Jaroszewski a dezvăluit că a urmărit împreună cu Robert Lewandowski meciul Barcelonei din campionat cu Atletico Madrid, încheiat cu victoria catalanilor cu 2-1.

„Avem câteva lucruri pe care le vom pune în aplicare și vom vedea. Sper ca Robert să revină rapid la forma maximă și să își regleze somnul.

Am ajuns în Europa încă de ieri. Totul e bine. Ieri (n.r. - 8 noiembrie) am urmărit meciul Barcelonei”, a declarat Jaroszewski pentru TVP Sport

Robert Lewandowski are 170 de meciuri jucate pentru echipa națională a Poloniei și 92 de goluri.

În acest sezon de MLS, atacantul polonez are zece goluri, patru pase decisive, 23 de partide jucate în tricoul lui Chicago Fire.

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Polonia a anunțat lotul pentru meciul cu România. Lewandowski, din nou pe listă

Polonia, echipa care a spulberat România, la Varșovia, scor 6-0, tocmai și-a anunțat lotul pentru ultima acțiune din acest an. Echipa lui Jan Urban va da piept cu tricolorii la București, pe 14 noiembrie, iar trei zile mai târziu va primi vizita Suediei.

Selecționerul Jan Urban va miza din nou pe veteranul Robert Lewandowski (38 de ani), atacantul lui Chicago Fire, care a marcat trei goluri contra României la duelul de pe 2 octombrie și a provocat eliminarea lui Radu Drăgușin.

În lotul Poloniei se mai regăsesc nume grele precum Piotr Zielinski (Inter Milano), Matty Cash (Aston Villa) sau Nicola Zalewski (Atalanta).

În schimb, Polonia va aborda această acțiune cu un alt portar. Titularul obișnuit Marcin Bulka (27 de ani), de la NEOM SC, a suferit o accidentare și nu a fost convocat.

Cum arată lotul Poloniei

Portari: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia).

Fundași: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Przemysław Frankowski (Rennes), Tomasz Kędziora (Dinamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Oskar Kubiak (Slavia Praga), Kamil Piątkowski (Legia Varșovia), Kacper Potulski (Mainz), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku).

Mijlocași: Bartosz Mazurek (RB Salzburg), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Łukasz Poręba (Elversberg), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (RC Lens), Sebastian Szymański (Rennes), Karol Świderski (Widzew Łódź), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter Milano).

Atacanți: Adrian Benedyczak (Kasımpașa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg).

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