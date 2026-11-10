Ce se întâmplă cu Robert Lewandowski! Medicul Poloniei, anunț despre coșmarul României: „Sper să revină”

Partida România - Polonia, din runda a cincea din Liga B, Grupa 4, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Gică Hagi sunt în căutarea primului rezultat pozitiv din această grupă, după ce au înregistrat patru înfrângeri în tot atâtea meciuri.

Robert Lewandowski, marea sperietoare a României: „Sper ca Robert să revină rapid la forma maximă”

Starul polonezilor nu a iertat-o pe România în cele trei meciuri pe care le-a jucat împotriva „tricolorilor”.

Robert Lewandowski are două „hattrick-uri” și o „dublă” în trei meciuri cu România, iar în partida disputată în octombrie la Varșovia a marcat una dintre cele două „triple”.

Medicul echipei poloneze a dezvăluit că Robert Lewandowski a avut un program special pentru această pauză internațională, pentru a se obișnui cu fusul orar. Polonezul vine din SUA, de la Chicago Fire, echipă unde a semnat în această vară după ce s-a despărțit de Barcelona.

Jacek Jaroszewski a dezvăluit că a urmărit împreună cu Robert Lewandowski meciul Barcelonei din campionat cu Atletico Madrid, încheiat cu victoria catalanilor cu 2-1.

„Avem câteva lucruri pe care le vom pune în aplicare și vom vedea. Sper ca Robert să revină rapid la forma maximă și să își regleze somnul.

Am ajuns în Europa încă de ieri. Totul e bine. Ieri (n.r. - 8 noiembrie) am urmărit meciul Barcelonei”, a declarat Jaroszewski pentru TVP Sport.

Robert Lewandowski are 170 de meciuri jucate pentru echipa națională a Poloniei și 92 de goluri.

În acest sezon de MLS, atacantul polonez are zece goluri, patru pase decisive, 23 de partide jucate în tricoul lui Chicago Fire.