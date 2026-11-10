Chiar dacă „nu se uită prea mult la fotbal”, fundaşul stânga spaniol Marc Cucurella a declarat, într-un interviu acordat postului de radio Cope, că Real Madrid este în prezent cea mai bună echipă din Europa.

Marc Cucurella, laudativ față de propria echipă, Real Madrid

El a acordat luni un interviu postului de radio Cope, iar jurnaliştii l-au întrebat care echipă de club este în prezent cea mai bună din Europa. Răspunsul lui Cucurella a venit prompt.

„În acest moment, Real Madrid este cea mai bună echipă din Europa. Suntem într-o perioadă excelentă, iar echipa este foarte concentrată”, a spus Cucurella, citat de News.ro.

Cucurella: „Paris are şi ea o echipă foarte bună”

Jurnaliştii l-au întrebat însă pe jucător ce are de spus despre campioana en-titre a Europei, PSG, care le-a învins, recent, în Liga Campionilor, pe Manchester City şi FC Barcelona.

„Paris are şi ea o echipă foarte bună, dar nu mă uit la meciurile lor. Nu o să vă mint. Nu, nici nu mă uit la fotbal. Nu pentru că nu-mi place, ci doar pentru că am alte lucruri de făcut, să fiu alături de copiii mei, de exemplu”, a recunoscut Marc Cucurella, care se pregăteşte pentru înfruntările pe care naţionala Spaniei le va avea în zilele următoare, cu Cehia – joi şi cu Anglia – duminică.