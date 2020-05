"Ma asteptam sa faca un pas urias!" Victor Piturca, dezamagit de Ianis Hagi! Ce ii lipseste mijlocasului pentru a face pasul la urmatorul nivel

Victor Piturca a analizat situatia lui Ianis Hagi, mijlocas imprumutat de Genk la Glasgow Rangers.

Fostul selectioner al Romaniei spune ca avea asteptari mult mai mari de la Ianis Hagi, insa acestea nu s-au adeverit.

Victor Piturca este de parere ca Ianis s-a integrat bine la Rangers, iar o revenire la Genk ar fi un pas inapoi in momentul de fata:

"Eu m-am asteptat ca Ianis sa faca un pas urias, dar din pacate nu s-a intamplat lucrul asta. A fost imprumutat la Rangers, un club care mi se pare potrivit pentru el. Sa vedem daca cei de la Glasgow vor fi multumiti si il vor cumpara. Va fi un minus daca se va intoarce la Genk. El e plin de calitate, acum depinde numai si numai de el. Nimeni nu mai poate sa faca nimic. El e un tip inteligent, stie ce are de facut", a spus Victor Piturca, pentru Telekom Sport.

Victor Piturca: "Daca avea forta era un jucator de top!"

Fostul selectioner a observat lipsa de forta a lui Ianis, lucru pe care spune ca i l-a comunicat si lui Gica Hagi.

"Consider ca un jucator cu calitatile lui trebuie sustinut de antrenor. Daca i se da incredere, va avea succes. Daca avea forta, era jucator de top. Sigur, si cu aceasta forta... trebuie schimbat ceva. Am stat de vorba si cu Gica Hagi si cu el. E mai dificil, nu poate sa intre in contact cu adversarul. Ca sa inlocuiasca deficitul de forta ar trebui sa joace foarte simplu, dintr-o singura atingere. Daca asteapta sa se intoarca, cu adversarul in spate, ii va fi greu", a mai spus Victor Piturca.

5 milioane de euro va trebui sa achite Glasgow Rangers pentru a-l cumpara definitiv pe Ianis Hagi.