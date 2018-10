"Nu inteleg de ce nu joc la Mainz, m-am saturat sa le tot cer explicatii!" Maxim, frustrat a ca jucat doar 2 minute in ultimul meci

Alex Maxim e in lotul Romaniei pentru meciurile cu Lituania si Serbia.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Maxim spune ca are momente cand se simte frustrat de situatia lui de la echipa de club. Mijlocasul roman a jucat putin in ultimele doua meciuri de campionat. Cu Schalke a intrat in ultimele 15 minute, iar la ultimul meci, cu Hertha, a fost introdus in minutul 88.

"Nu prea imi explic. E dificil de inteles, dar sunt decizii pe care trebuie sa le accept."

"Nu poti sa mergi in fiecare zi sa ceri explicatii. Nimeni nu te asteapta si nimeni nu sta dupa tine sa iti dea explicatii in fiecare zi."

"Sunt momente in care te simti frustrat, dar pana la urma sunt un angajat al clubului, trebuie sa fiu profesionist si sa imi fac treaba, atunci cand antrenorul considera ca trebuie sa joc", a spus Maxim la revenirea in tara.

Maxim” Am trecut în 5 ani de Bundesliga prin momente grele, am schimbat 13 antrenori si tot cu zambetul pe buze sunt. Sunt nemultumit ca nu joacă si chiar nu înțeleg de ce nu joc si m-am saturat sa tot cer explicații celor de la Mainz” pic.twitter.com/ZoLhJhKNGc — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) October 7, 2018

Alex Maxim si-a afisat si noua achizitie - un ceas de aur marca Hublot, de peste 10.000 de euro.