Surpriza la aeroport: Chiriches a venit in Romania pentru meciul cu Serbia!

Aparitie surpriza in aceasta seara la aeroportul Otopeni. In asteptarea lui Alex Maxim, jurnalistii s-au trezit fata in fata cu Vlad Chiriches.

Prezenta lui Chiriches nu era anuntata, mai ales ca fundasul lui Napoli este indisponibil pentru meciurile cu Lituania si Serbia.

Chiriches a ajuns la Bucuresti impreuna cu sotia si a anuntat ca va fi prezent pe National Arena la meciul cu Serbia.

Chiriches a suferit recent o operatie la genunchi, iar recuperarea merge bine. Nu se mai ajuta de carje, ci doar schiopateaza usor.