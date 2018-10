Keseru, erou in Bulgaria! Romanul a reusit un hat-trick in doar 23 de minute | VIDEO

Claudiu Keseru traverseaza o forma excelenta la Ludogorets. Si in acest sezon.

Dupa ce in meciul din etapa trecuta a reusit o dubla, acum Keseru a marcat de trei ori in partida din deplasare cu Botev Vratsa. Lukoki a deschis scorul in minutul 10, iar apoi si-a intrat in rol atacantul roman. Keseru a reusit sa marcheze de trei ori in 23 de minute, intre minutele 20 si 43.

Claudiu Keseru a ajuns astfel la 8 goluri in 11 meciuri in acest sezon.

