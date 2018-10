Tamas, pus pe glume: "Mai ai emotii cand iti canta imnul Romaniei?" Ce replica a avut, si alte 5 raspunsuri nebune :)

Gabi Tamas revine la echipa nationala dupa trei ani fara nicio selectie.

Tamas a fost pus pe glume intr-un interviu acordat astazi pentru PRO TV. Fundasul de 34 de ani a oferit cateva raspunsuri amuzante.

- Mai ai emotii cand iti canta imnul Romaniei?

Moti e acasa. (rade)

Nu, glumesc. Normal ca am emotii. Milioane de romani stau acasa si se uita la noi, mii de fotbalisti si-ar dori sa fie in locul nostru, e un sentiment care nu poate fi descris.

- Pana sa vii la echipa nationala auzisei de Denis Dragus?

De cine?

- De Denis Dragus.

Nu. L-am cunoscut acum.

- Capitanul Chiriches nu este in lot pentru aceste meciuri. Ti-ar placea sa porti tu banderola de capitan?

Nu. (raspuns sec)

- Ce superstitii ai? Ce ai fi in stare sa faci daca ne calificam la Euro?

Nu am superstitii. Acum am inceput cu nebuniile mele in Israel. De cand am cumparat... pardon, castigat Cupa Israelului (rade), am avut o frizura speciala, si am zis ca daca o sa castigam o sa-mi fac macar o data la doua meciuri o frizura speciala.

Daca ne calificam la Euro imi tatuez tricolorul in cap.

"Cand am ajuns pentru prima data la echipa nationala, ii vedeam pe Contra, pe Chivu, pe Dorinel Munteanu... Va dati seama, imi tremurau chilotii cand ma antrenam cu ei" - Gabi Tamas