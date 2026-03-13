Portarul este cofondator și membru în boardul CSBT

Manuel Neuer, portarul lui Bayer Munchen și al naționalei Germaniei, este cofondator al Center for Sports Business Tegernsee (CSBT), un program de management pentru pregătirea viitorilor oameni cu posturi executive în sport, urmând să predea și cursuri de leadership.

Fost campion mondial și câștigător de Champions league, goalkeeperul face parte din board, alături de Pablo Longoria (fost director sportiv la Valencia și fost președinte al lui Olympique Marseille), Francesco Calvo (președinte al operațiunilor comerciale de la Aston Villa), Ansgar Zerfass (profesor și președinte de comunicare strategică, Universitatea din Leipzig), Michael Diederich (codirector global al departamentului de bancă corporativă, Deutsche Bank), Tanja Dorr (partener FGS Global), Gerrit Meier (director general al NFL International), Henrik Herr (fost director al departamentului de administrare a activelor din Germania, Rothschild & Co.) sau Frank Robens (vicepreședinte executiv Sports, RTL Group).

Are un palmares sportiv impresionant

Manuel Neuer este născut la Gelsenkirchen și va împlini 40 de ani la finalul lunii martie 2026. Acesta a evoluat pentru Schalke 04 II (2004-2005), Schalke 04 (2005-2011) și Bayern Munchen (2011-prezent). Are 124 de selecții pentru naționala de seniori a Germaniei.

În palmaresul său impresionat se găsesc, printre multele trofee, Cupa Mondială cu naționala Germaniei (2014), Champions League (2), Supercupa Europei (2), FIFA Club World Cup (2), Bundesliga (12), DFB-Pokal (6), DFL/Franz Beckenbauer Supercup (7), DFL-Ligapokal (1), trofeele Footballer of the Year in Germany (2), IFFHS World's Best Goalkeeper (5), IFFHS World's Best Goalkeeper of the Decade (2011-2020), Best European Goalkeeper (5), The Best FIFA Men's Goalkeeper (1), FIFA World Cup Golden Glove (1), AIPS Athlete of the Year (1), Silbernes Lorbeerblatt (2010, 2014), Order of Merit of North Rhine-Westphalia (2019), Bavarian Order of Merit (2021) și includerea în UEFA European Championship Team of the Tournament (1), IFFHS Men's World Team (1), FIFA FIFPro World 11 (4), UEFA Team of the Year (4), Bundesliga Team of the Season (7), UEFA Champions League Squad of the Season (3), FIFA World Cup All-Star Team (2), IFFHS World Team of the Decade (2011-2020) și IFFHS UEFA Team of the Decade (2011-2020).

