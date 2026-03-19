Reacția lui Szoboszlai după declarațiile lui Steven Gerrard

Dominik Szoboszlai (25 de ani) este legitimat la Liverpool din vara lui 2023.

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul maghiar se află la cel mai bun sezon al său de când s-a transferat în Premier League, la Liverpool.

Miercuri seară, împotriva lui Galatasaray (4-0) în UEFA Champions League, Szoboszlai a fost unul dintre cei mai buni de pe teren, iar Steven Gerrard, legenda ”cormoranilor”, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului.

Szoboszlai a evidențiat că Gerrard e o inspirație pentru toți de la Liverpool.

”Steven Gerrard? Când eram copil mă uitam la el și acum port și eu numărul 8. E incredibil și cred că e o inspirație pentru toți. O legendă, nu mai e nimic de spus. Sunt fericit că joc aici”, a spus Szoboszlai.

Ce a spus Gerrard

”Îmi place mentalitatea lui. A evoluat și a crescut mult de când a devenit jucătorul lui Liverpool. Evident, Liverpool a transferat un talent uriaș. Este în anii de vârf ai carierei sale. Cred că Liverpool urmează să vadă cea mai bună versiune a lui. Sper să rămână mult timp, pentru că văd în el un potențial căpitan.

Modul în care joacă, constanța și mentalitatea lui... se simt chiar și din felul în care vorbește! Se concentrează imediat pe următorul meci, vorbește deja despre Brighton. Îmi place asta la el.

Este într-o formă excelentă acum. Are multă încredere. Totul merge în favoarea lui. Trebuie doar să mențină acest nivel și să rămână sănătos. Este cu siguranță un jucător de echipă. Totuși, cred că mai are un nivel la care poate ajunge. Îl văd marcând mai multe goluri dacă va avea o perioadă constantă pe poziția de optar sau decar. În seara asta putea să înscrie un hat-trick.

Este mereu în preajma careului. Șutul lui este fenomenal. Timing-ul, tehnica și forța cu care lovește mingea sunt impresionante. Mingile devin din ce în ce mai ușoare, trebuie să fie un coșmar pentru portar.

Oamenii vorbesc acum despre evoluția lui, pentru că este spectaculos și plăcut de urmărit, dar joacă pe poziția lui naturală. Lăsați-l acolo. Lăsați-l să strălucească”, a spus Gerrard, potrivit liverpoolecho.co.uk.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
Conference League | Răzvan Marin și Racovițan se luptă ACUM pentru sferturi! Andrei Rațiu, de la ora 22:00
Conference League | Răzvan Marin și Racovițan se luptă ACUM pentru sferturi! Andrei Rațiu, de la ora 22:00
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Ofertă de la Arsenal Londra pentru atacantul lui CFR Cluj!
Ofertă de la Arsenal Londra pentru atacantul lui CFR Cluj!
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede

Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede

Se știu sferturile de finală din Champions League! Tabloul complet

Se știu sferturile de finală din Champions League! Tabloul complet

Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor

Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor

Doi jucători de la FCSB sunt OUT! Anunțul lui Mirel Rădoi

Doi jucători de la FCSB sunt OUT! Anunțul lui Mirel Rădoi



Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Ionuț Radu, titular în Lyon - Celta Vigo 0-0 ACUM. Cartonaș roșu! Alte două partide din Europa League se joacă
Ionuț Radu, titular în Lyon - Celta Vigo 0-0 ACUM. Cartonaș roșu! Alte două partide din Europa League se joacă
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
RB Leipzig a vândut jucători de 625 de milioane de euro în ultimii 5 ani!
RB Leipzig a vândut jucători de 625 de milioane de euro în ultimii 5 ani! 
EXCLUSIV | "Szoboszlai mi-a spus ca voia sa joace cu noi!" A fost coleg cu Man si Tucudean, acum e hairstylistul starurilor din Bundesliga! Romanul care ii tunde pe jucatorii lui Bayern
EXCLUSIV | "Szoboszlai mi-a spus ca voia sa joace cu noi!" A fost coleg cu Man si Tucudean, acum e hairstylistul starurilor din Bundesliga! Romanul care ii tunde pe jucatorii lui Bayern
Ianis Hagi, reinventat de Steven Gerrard pentru noul sezon! Ce schimbare are în plan pentru mijlocașul român
Ianis Hagi, reinventat de Steven Gerrard pentru noul sezon! Ce schimbare are în plan pentru mijlocașul român
Rangers i-a gasit inlocuitor lui Ianis Hagi! Vrea sa aduca un super-talent de la Liverpool si e gata sa bage "adanc" mana in buzunar
Rangers i-a gasit inlocuitor lui Ianis Hagi! Vrea sa aduca un super-talent de la Liverpool si e gata sa bage "adanc" mana in buzunar
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României

stirileprotv Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

stirileprotv Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

