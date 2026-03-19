Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul maghiar se află la cel mai bun sezon al său de când s-a transferat în Premier League, la Liverpool.

Reacția lui Szoboszlai după declarațiile lui Steven Gerrard

Miercuri seară, împotriva lui Galatasaray (4-0) în UEFA Champions League, Szoboszlai a fost unul dintre cei mai buni de pe teren, iar Steven Gerrard, legenda ”cormoranilor”, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului.

Szoboszlai a evidențiat că Gerrard e o inspirație pentru toți de la Liverpool.

”Steven Gerrard? Când eram copil mă uitam la el și acum port și eu numărul 8. E incredibil și cred că e o inspirație pentru toți. O legendă, nu mai e nimic de spus. Sunt fericit că joc aici”, a spus Szoboszlai.