Tottenham a fost una dintre cele mai active echipe la startul perioadei de transferuri din ianuarie.



Clubul londonez, la care este legitimat și internaționalul român Radu Drăgușin, a oficializat patru mutări. Una dintre operațiuni a adus în conturile clubului aproximativ 40 de milioane de euro.



40.000.000 de euro pentru Tottenham și patru transferuri „dintr-un foc”!



Cea mai importantă tranzacție este plecarea definitivă a lui Brennan Johnson la Crystal Palace. Atacantul galez, în vârstă de 24 de ani, părăsește Spurs după 107 meciuri și 27 de goluri marcate în toate competițiile.



Pe lângă acest transfer, Tottenham a decis să trimită trei jucători sub formă de împrumut. Manor Solomon a fost retras de la Villarreal și va evolua până la finalul sezonului la Fiorentina, în Serie A. Mijlocașul ofensiv israelian a bifat 11 apariții în Spania în prima parte a stagiunii.



Fundașul japonez Kota Takai, adus în vară de la Kawasaki Frontale, a fost împrumutat în Bundesliga, la Borussia Monchengladbach. De asemenea, tânărul Jamie Donley va juca în Championship, la Oxford United, până la finalul sezonului.



În Premier League, Tottenham ocupă în prezent locul 12, cu 26 de puncte după 19 etape, însă runda a 20-a le oferă londonezilor șansa de a urca până pe poziția a 7-a, în funcție de rezultate.

