OFICIAL A jucat doi ani la CFR Cluj și acum a semnat în Liga 2: „Bine ai venit”

A jucat doi ani la CFR Cluj și acum a semnat &icirc;n Liga 2: &bdquo;Bine ai venit&rdquo; Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fost jucător de la CFR Cluj a semnat cu o formație din Liga 2 a României.

TAGS:
Lovro Cvekfc voluntariliga 2CFR ClujSuperliga
Din articol

Este vorba despre mijlocașul defensiv Lovro Cvek, care a evoluat la CFR Cluj între martie 2022 și februarie 2024.

Fotbalistul croat a revenit în România, dar nu în Superliga, ci în liga secundă și este noul jucător al lui FC Voluntari.

FC Voluntari a oficializat mutarea: „Bine ai venit, Lovro CVEK!”

Formația ilfoveană a s-a înțeles cu jucătorul de 30 de ani, care a semnat din postura de fotbalist liber de contract după despărțirea de HNK Sibenik din Croația.

„Bine ai venit, Lovro CVEK!

FC Voluntari anunță transferul mijlocașului croat Lovro Cvek. În vârstă de 30 de ani, acesta evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, iar experiența sa din zona mediană va contribui la consolidarea lotului nostru.

De-a lungul carierei, Lovro Cvek a acumulat peste 350 de meciuri în competiții interne și internaționale, evoluând pentru cluburi importante precum Ordabasy, Celje, Zorya Lugansk, FK Senica sau CFR Cluj, alături de care a câștigat titlul de campion al României în sezonul 2021–2022.

Îi urăm bun venit și mult succes alături de echipă!”, a fost mesajul lui FC Voluntari de pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Mijlocașul croat a evoluat în 77 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind trei goluri și trei pase decisive.

Lovro Cvek este cotat la 400.000 de euro conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine &icirc;l &icirc;nlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari
Azi s-a retras și azi a devenit director sportiv! Cine îl înlocuiește pe Florin Cernat la FC Voluntari
Neluțu Varga dă afară trei jucători de la CFR Cluj
Neluțu Varga dă afară trei jucători de la CFR Cluj
C&acirc;t &icirc;ncasează, de fapt, CFR Cluj pentru Louis Munteanu! Mureșan: &rdquo;Suma e eșalonată!&rdquo;
Cât încasează, de fapt, CFR Cluj pentru Louis Munteanu! Mureșan: ”Suma e eșalonată!”
ULTIMELE STIRI
Wolves - West Ham 1-0 Brighton - Burnley 0-0 | Cele două dueluri din Premier League, ACUM, pe VOYO
Wolves - West Ham 1-0 & Brighton - Burnley 0-0 | Cele două dueluri din Premier League, ACUM, pe VOYO
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1! Trupa lui Emery a uitat de corecția suferită cu Arsenal și a urcat pe locul doi
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1! Trupa lui Emery a uitat de corecția suferită cu Arsenal și a urcat pe locul doi
40.000.000 de euro pentru Tottenham și patru transferuri &bdquo;dintr-un foc&rdquo;!
40.000.000 de euro pentru Tottenham și patru transferuri „dintr-un foc”!
Situație clară pentru fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali: &rdquo;Am zis &lsquo;Hai să ne despărţim&rsquo;, iar el a zis &lsquo;OK&rsquo;!&rdquo;
Situație clară pentru fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali: ”Am zis ‘Hai să ne despărţim’, iar el a zis ‘OK’!”
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical

&bdquo;Tremură&ldquo; Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

„Tremură“ Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o &rdquo;prioritate&rdquo; pentru AS Roma

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea &icirc;n fotbal

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea în fotbal

Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs

Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs



Recomandarile redactiei
Situație clară pentru fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali: &rdquo;Am zis &lsquo;Hai să ne despărţim&rsquo;, iar el a zis &lsquo;OK&rsquo;!&rdquo;
Situație clară pentru fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali: ”Am zis ‘Hai să ne despărţim’, iar el a zis ‘OK’!”
40.000.000 de euro pentru Tottenham și patru transferuri &bdquo;dintr-un foc&rdquo;!
40.000.000 de euro pentru Tottenham și patru transferuri „dintr-un foc”!
Wolves - West Ham 1-0 Brighton - Burnley 0-0 | Cele două dueluri din Premier League, ACUM, pe VOYO
Wolves - West Ham 1-0 & Brighton - Burnley 0-0 | Cele două dueluri din Premier League, ACUM, pe VOYO
Salariul uriaș pe care Marius Șumudică &icirc;l va c&acirc;știga la arabi
Salariul uriaș pe care Marius Șumudică îl va câștiga la arabi
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1! Trupa lui Emery a uitat de corecția suferită cu Arsenal și a urcat pe locul doi
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1! Trupa lui Emery a uitat de corecția suferită cu Arsenal și a urcat pe locul doi
Alte subiecte de interes
Adio, CFR! Fosta campioană a anunțat despărțirea la o zi de la &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Rapid, 0-1
Adio, CFR! Fosta campioană a anunțat despărțirea la o zi de la înfrângerea cu Rapid, 0-1
Foarfeca lui Lovro Cvek a dus-o pe CFR Cluj &icirc;n grupe! Ce a spus croatul despre reușita sa de excepție
Foarfeca lui Lovro Cvek a dus-o pe CFR Cluj în grupe! Ce a spus croatul despre reușita sa de excepție
Făcea legea &icirc;n Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
Trei jucători cu 15 trofee c&acirc;știgate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara &icirc;nainte de startul noului sezon: &rdquo;Strict interzis&rdquo;
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
CITESTE SI
SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!