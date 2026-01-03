Formația ilfoveană a s-a înțeles cu jucătorul de 30 de ani, care a semnat din postura de fotbalist liber de contract după despărțirea de HNK Sibenik din Croația.

Fotbalistul croat a revenit în România, dar nu în Superliga, ci în liga secundă și este noul jucător al lui FC Voluntari.

Este vorba despre mijlocașul defensiv Lovro Cvek, care a evoluat la CFR Cluj între martie 2022 și februarie 2024.

„Bine ai venit, Lovro CVEK!

FC Voluntari anunță transferul mijlocașului croat Lovro Cvek. În vârstă de 30 de ani, acesta evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, iar experiența sa din zona mediană va contribui la consolidarea lotului nostru.

De-a lungul carierei, Lovro Cvek a acumulat peste 350 de meciuri în competiții interne și internaționale, evoluând pentru cluburi importante precum Ordabasy, Celje, Zorya Lugansk, FK Senica sau CFR Cluj, alături de care a câștigat titlul de campion al României în sezonul 2021–2022.

Îi urăm bun venit și mult succes alături de echipă!”, a fost mesajul lui FC Voluntari de pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Mijlocașul croat a evoluat în 77 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind trei goluri și trei pase decisive.

Lovro Cvek este cotat la 400.000 de euro conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

