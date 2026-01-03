LIVE VIDEO Aston Villa - Nottingham Forest, EXCLUSIV pe VOYO de la 14:30! Gazdele, pe urmele liderului Arsenal

Aston Villa - Nottingham Forest, EXCLUSIV pe VOYO de la 14:30! Gazdele, pe urmele liderului Arsenal Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Aston Villa Nottingham Forest Premier League Arsenal
Aston Villa - Nottingham Forest

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 14:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Aston Villa și Nottingham Forest se întâlnesc în etapa 20 din Premier League.

Gazdele de pe ”Villa Park” din Birmingham au un sezon excepțional și ocupă locul al treilea în clasament, la șase puncte de liderul Arsenal și la două puncte în spatele lui Manchester City.

Oaspeții de la Nottingham Forest sunt abia pe locul 17, primul de deasupra pozițiilor de retrogradare în Championship.

Clasamentul LIVE din Premier League

Arsenal - Aston Villa s-a încheiat 4-1 pe 30 decembrie anul trecut

