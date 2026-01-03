LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 14:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Aston Villa și Nottingham Forest se întâlnesc în etapa 20 din Premier League.

Gazdele de pe ”Villa Park” din Birmingham au un sezon excepțional și ocupă locul al treilea în clasament, la șase puncte de liderul Arsenal și la două puncte în spatele lui Manchester City.

Oaspeții de la Nottingham Forest sunt abia pe locul 17, primul de deasupra pozițiilor de retrogradare în Championship.

Clasamentul LIVE din Premier League

