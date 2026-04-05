Alexandru Mitriță, cândva una dintre vedetele fotbalului românesc, a renunțat la acest statut, odată cu transferul său în China, la Zhejiang Professional. Iar în momentul în care și-a anunțat retragerea și de la echipa națională, Mitriță chiar că a devenit „omul invizibil“ în țară.

Ieșit de sub lumina reflectoarelor, fostul star al Universității Craiova se descurcă foarte bine în „Țara Marelui Zid“. Cel puțin în primele trei etape din 2026, Mitriță a avut cifre excelente: un gol și trei pase de gol pentru Zhejiang Professional. Mai mult decât atât, în aceste partide, românul a avut note excelente, de 9,2, 8,2 și 8,8 din partea Flashscore. Semn că prestațiile sale au fost cu adevărat reușite.

Mitriță, eliminat pentru un gest stupid: și-a tras adversarul de păr!

Perioada bună a lui Mitriță, la Zhejiang Professional, s-a oprit, astăzi. Pentru că, în meciul cu Chongqing Tonglianglong de acasă, echipa sa a suferit prima înfrângere din acest campionat: 0-1. În precedentele trei runde, echipa lui Mitriță obținuse 7 puncte.

Având în vedere desfășurarea meciului de astăzi cu Chongqing Tonglianglong, Mitriță și-a pierdut calmul, spre sfârșitul jocului. Mai precis, în minutul 89. Atunci, la scorul de 1-0 pentru oaspeți, Mitriță a făcut un gest stupid: l-a tras de păr pe mijlocașul Li Zhenquan! A fost, în mod evident, o reacție cauzată de frustrarea acumulată până atunci de Mitriță.

După ce a revăzut faza pe margine, la recomandarea arbirilor din camera VAR, centralul i-a dat „roșu“ direct lui Mitriță. Paradoxal, românul nu doar că nu s-a calmat, dar chiar a vrut să sară la bătaie cu omul care i-a cauzat eliminarea! Într-un final, Mitriță a fost scos de pe teren cu greu de către colegii săi.

Zhejiang Professional - Chongqing Tonglianglong s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-0. La formația vizitatoare, a fost titular Alexandru Cîmpanu (25 de ani), fost mijlocaș la FC Botoșani sau Universitatea Craiova. Cîmpanu a jucat până în minutul 73 și a fost notat cu 7 de Flashscore. Media echipei sale a fost de 6,6.

La gazde, Mitriță a primit cea mai mică notă din partea Flashscore, 5,2!