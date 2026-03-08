Jucătorul meciului a fost desemnat starul Lionel Messi , notat cu 7.9 de Sofascore.

Atacantul român nu a trimis niciun șut pe spațiul porții.

Pentru jumătatatea de oră jucată, Sofascore l-a notat pe Louis Munteanu cu 6.2, sub media echipei.

Au marcat Tai Baribo (75) pentru gazde, respectiv campionii Rodrigo De Paul (17) și Lionel Messi (27) pentru oaspeți.

Cu Louis Munteanu intrat pe teren în minutul 61, DC United a pierdut partida din MLS cu Inter Miami, scor 1-2.

Ce au evidențiat americanii după debutul lui Louis Munteanu în MLS

DC United a învins-o pe Philadelphia Union cu scorul de 1-0, în prima etapă din MLS, partidă care a consemnat și debutul lui Louis Munteanu în campionatul american.

”Atacantul Louis Munteanu și-a făcut debutul în MLS pentru D.C. United, după ce a intrat pe teren în locul lui Gabriel Pirani în minutul 70.

Munteanu, internațional român în vârstă de 23 de ani, a fost transferat în ianuarie pentru o sumă record pentru club, de peste 7 milioane de dolari”, au remarcat cei de la ESPN.

La debut, nota primită de la Sofascore de român a fost 6.4.