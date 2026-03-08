Cu Louis Munteanu intrat pe teren în minutul 61, DC United a pierdut partida din MLS cu Inter Miami, scor 1-2.
Au marcat Tai Baribo (75) pentru gazde, respectiv campionii Rodrigo De Paul (17) și Lionel Messi (27) pentru oaspeți.
Pentru jumătatatea de oră jucată, Sofascore l-a notat pe Louis Munteanu cu 6.2, sub media echipei.
Atacantul român nu a trimis niciun șut pe spațiul porții.
Jucătorul meciului a fost desemnat starul Lionel Messi, notat cu 7.9 de Sofascore.
Ce au evidențiat americanii după debutul lui Louis Munteanu în MLS
DC United a învins-o pe Philadelphia Union cu scorul de 1-0, în prima etapă din MLS, partidă care a consemnat și debutul lui Louis Munteanu în campionatul american.
”Atacantul Louis Munteanu și-a făcut debutul în MLS pentru D.C. United, după ce a intrat pe teren în locul lui Gabriel Pirani în minutul 70.
Munteanu, internațional român în vârstă de 23 de ani, a fost transferat în ianuarie pentru o sumă record pentru club, de peste 7 milioane de dolari”, au remarcat cei de la ESPN.
La debut, nota primită de la Sofascore de român a fost 6.4.