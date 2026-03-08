VIDEO Nota lui Louis Munteanu în duelul cu Lionel Messi!

Nota lui Louis Munteanu în duelul cu Lionel Messi! Stranieri
DC United a avut meci cu Inter Miami în MLS.

louis munteanuLionel MessiDC UnitedInter MiamiRodrigo de Paul
Cu Louis Munteanu intrat pe teren în minutul 61, DC United a pierdut partida din MLS cu Inter Miami, scor 1-2.

Au marcat Tai Baribo (75) pentru gazde, respectiv campionii Rodrigo De Paul (17) și Lionel Messi (27) pentru oaspeți.

Pentru jumătatatea de oră jucată, Sofascore l-a notat pe Louis Munteanu cu 6.2, sub media echipei.

Atacantul român nu a trimis niciun șut pe spațiul porții.

Jucătorul meciului a fost desemnat starul Lionel Messi, notat cu 7.9 de Sofascore.

Ce au evidențiat americanii după debutul lui Louis Munteanu în MLS

DC United a învins-o pe Philadelphia Union cu scorul de 1-0, în prima etapă din MLS, partidă care a consemnat și debutul lui Louis Munteanu în campionatul american.

”Atacantul Louis Munteanu și-a făcut debutul în MLS pentru D.C. United, după ce a intrat pe teren în locul lui Gabriel Pirani în minutul 70.

Munteanu, internațional român în vârstă de 23 de ani, a fost transferat în ianuarie pentru o sumă record pentru club, de peste 7 milioane de dolari”, au remarcat cei de la ESPN.

La debut, nota primită de la Sofascore de român a fost 6.4.

Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”
Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”
