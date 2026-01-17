Presa internațională a scris în ultimele zile despre intenția ”Grifonului” de a-i rezilia contractul internaționalului român, care nu a reușit să confirme în cele câteva luni petrecute în Italia.

Fiul patronului de la Dalian Yingbo confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu

Internaționalul român nu a avut prea multe realizări în Genoa, a strâns doar 415 minute în cele șapte meciuri disputate în tricoul ”Grifonului” și a înscris un singur gol. Prestațiile sub așteptări, dar și penalty-ul ratat în meciul cu AC Milan par că i-au accelerat plecarea lui Stanciu de la Genoa, iar rezilierea contractului căpitanului naționalei pare acum doar o formalitate.

Între timp, presa chineză a relatat că Nicolae Stanciu se află deja în discuții cu Dalian Yingbo, echipă cu care mijlocașul va semna odată ce își va încheia contractul cu Genoa. Chinezii susțin că Stanciu va zbura spre China chiar în cursul zilei de azi (n.r. sâmbătă, 17 ianuarie), însă rămâne de văzut dacă acest lucru se va adeveri.

Fanii chinezi s-au arătat încântați de posibilitatea ca Stanciu să semneze cu Dalian Yingbo, însă au dorit să știe dacă transferul se va realiza, motiv pentru care i-au scris fiul patronului de la Dalian Yingbo, Wang Kui, pe rețelele sociale.

Conform 163.com, fiul finanțatorului de la Dalian le-a răspuns suporterilor prin doar trei cuvinte: ”Așteptați veștile bune!”. Declarația lui Wang Kui confirmă negocierile dintre Dalian Yingbo și Nicolae Stanciu, însă rămâne de văzut dacă acestea se vor concretiza.

