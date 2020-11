Stanciu, lider in Cehia cu Slavia Praga dupa ultima etapa! Si-au umilit adversara in deplasare! Pasa de gol pentru roman

Slavia Praga ramane pe primul loc in Cehia dupa victoria zdrobitoare cu Opava, 6-0!

Mijlocasul roman a fost integralist in deplasarea Slaviei cu Opava si a reusit si un assist. Kudela a deschis scorul in minutul 34, stabilind rezultatul primei reprize, insa dupa pauza campioana Cehiei s-a dezlantuit.

Kuchta a marit avantajul in minutul 52, iar tot el a facut dubla in minutul 58 din pasa lui Stanciu. Boril, Sima si Musa au mai inscris pana la finalul partidei, stabilind astfel rezultatul.

Slavia Praga este prima in clasament, cu 22 de puncte in 8 etape, la 4 puncte distanta de Sparta Praga, care are un meci in minus.