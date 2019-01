Mutarea care il poate aduce pe Razvan Marin pe lista lui Arsenal! Transferul URIAS pregatit in Europa

Arsenal se pregateste de o schimbare majora in vara!

Sven Mislintat, responsabilul cu transferurile de la Arsenal, a decis sa paraseasca echipa. Nemultumit ca n-a fost numit director tehnic, post pe care-l viza,, neamtul a plecat de pe Emirates.

Pentru a da lovitura in departamentul de recrutare, Arsenal planuieste o mutare spectaculoasa. Vrea sa-l aduca de la Roma pe Monchi! Spaniolul agreeaza ideea, mai ales datorita relatiei de prietenie pe care o are cu managerul Unai Emery din perioada in care amandoi lucrau la Sevilla.

In cazul in care Monchi ajunge la Arsenal, romanul Razvan Marin are sanse mari sa intre pe lista de achizitii a gigantului de la Londra. Monchi e un admirator al mijlocasului roman, pentru care a si fost la Liege pentru a negocia. Standard n-a vrut sa vanda si i-a transmis ca va lua in discutie plecarea lui Marin abia dupa Europeanul U21 din Italia.

Marin, 22 de ani, este evaluat la cel putin 10 milioane de euro de sefii lui Standard.