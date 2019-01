AS Roma, decizie de ultim moment! Ce se intampla cu transferul lui Razvan Marin

Razvan Marin a crescut foarte mult dupa plecarea din Romania.

Tanarul mijlocas a ajuns sa fie cotat drept cel mai scump fotbalist roman, 7 milioane de euro, la egalitate cu portarul Ionut Radu de la Genoa.

Cei doi ar fi putut fi adversari in Italia, insa AS Roma s-a razgandit in privinta transferului. Dupa ce au negociat saptamani buni pentru transferul lui Marin, italienii au ajuns la concluzia ca pretul cerut de Standard Liege pentru roman este mult prea mare. Astfel, AS Roma a renuntat, cel putin pentru moment, la ideea de a-l transfera pe Razvan Marin.

In locul internationalului roman, AS Roma vrea sa-l aduca pe Leander Dendoncker. Mijlocasul in varsta de 23 de ani joaca in acest moment in Premier League, la Wolverhampton, insa este imprumutat acolo de Anderlecht.