FOTO | Un nou stadion ultramodern in Romania! Va avea 19.000 de locuri si va costa 17 milioane de euro

Investitie de 17 milioane de euro pentru un stadion ultramodern in Romania. Primaria a prezentat astazi primele schite.



Hermannstadt se lupta pentru promovarea in Liga 1 si este una dintre echipele favorite pentru a juca din sezonul viitor in prima liga. Primaria Sibiului vrea sa modernizeze stadionul pentru a-l aduce la standarde europene.

Modernizarea arenei va costa 17 milioane de euro si se va desfasura in doua etape. Vor fi modernizate tribuna oficiala, tunelul de iesire de la vestiare, va fi inlocuita pista de atletism si tribunele care in acest moment sunt construite direct pe pamant. Arena ar urma sa aiba o capacitate de 19.000 de locuri, toate acoperite, si o instalatie de nocturna.

“Fiind vorba de o investitie mare, am dorit sa va prezentam proiectul, sa vedeti despre ce este vorba. Acum suntem doar la faza de studiu de fezabilitate, culorile pe care le veti vedea sunt doar orientative, prin proiectul tehnic se vor stabili detaliile. Acum vom vorbi de forma, de locuri de parcare. Modernizarea stadionului este parte a Strategiei integrate de dezvoltare a municipiului Sibiu, pe care am votat-o in iulie anul trecut, deci ne tinem strict de ceea ce noi am votat ca vrem sa facem pentru orasul acesta", a declarat pentru turnulsfatului.ro Astrid Fodor, primarul din Sibiu.

sursa foto: turnulsfatului.ro