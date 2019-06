Momente inedite din cariera lui Ionut Radu! Drama care i-a schimbat viata si cum a ajuns la Inter. "Eram suparat si am zis ca nu am nicio treaba"

Ionut Radu povesteste cum a ajuns la Inter.

Portarul Ionut Radu (22 ani) este un om de baza in campionatul Italiei si povesteste cum a ajuns la Inter.

"Nu ma asteptam nicidecum ca voi ajunge la Inter, stii ca lucrurile cele mai bune se intampla atunci cand nici nu te astepti. M-am dus sa dau niste probe, m-a ajutat fostul antrenor Dorin Arcanu. La Inter m-a remarcat Francesco Civetta, nu stiu ce a vazut, mi-a vazut talentul, cred. Am stat in probe la Inter, dar ma simteam in urma cu pregatirea, nu eram ce credeam ca eram"

"Tu ramai aici, vei fi portarul lui Inter"



"Eram suparat si am zis ca n-am nicio treaba cu ce se intampla acolo. Antrenorul a venit la mine si mi-a zis: "Tu ramai aici, vei fi portarul lui Inter". Cand am aflat ca raman, mi-au dat lacrimile. Am fugit la tata si l-am luat in brate. Dintr-o plecare in Italia, am ajuns sa dau probe si sa semnez cu Inter. A fost ceva incredibil", a spus Ionut Radu pentru Prosport.

Isaila:"E un lider innascut"



Fostul selectioner al nationalei de tineret, Daniel Isaila, povesteste cum a ajuns Ionut Radu capitan al echipei si ce calitati are.

"Inainte de fiecare meci el tine un discurs, asta dupa ce l-am pus capitan de echipa. El a ales sa faca asta si ce spune acolo vine pur si simplu din suflet. E un lider innascut, un exemplu pentru toti si prin modul in care se pregateste, cum vorbeste in poarta in timpul jocului, antrenamentelor. El a trecut prin momente dificile, viata l-a incercat si ma gandesc la copilarie, atunci cand si-a pierdut sora. Nu a fost deloc usor pentru el" a spus Isaila pentru sursa citata.

Radu:"Sigur voi creste si mai mult"



Portarul roman a contribuit in stagiunea tocmai incheiata la salvarea de la retrogradare a celor de la Genoa. Ionut Radu a dezvaluit ca ar vrea sa ramana la echipa antrenata de Andreazzoli.

"La nivel personal, am crescut mult atat fizic, cat si mental, am muncit mult si rezultatele s-au vazut. Mi-ar placea sa mai stau un an, sunt sigur ca voi creste si mai mult. Nu il cunosc pe noul antrenor, Aurelio Andreazzoli, dar pentru ceea ce a facut la Empoli, mi se pare un mare antrenor si un mare om", a spus Ionut Radu pentru Internews.

15 milioane de euro este cota lui Radu potrivit transfermarkt.com