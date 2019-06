Ionut Radu a decis la ce echipa va juca in sezonul urmator! "Sunt sigur ca voi creste si mai mult" Anuntul facut de portarul nationalei U21!

Ionut Radu se pregateste de participarea la EURO 2019.

Nationala de tineret a Romaniei se pregateste de debutul la turneul final din Italia si San Marino. Inainte de partida de debut, cu Croatia, portarul Ionut Radu a vorbit in presa din Italia despre echipa la care ar putea juca in sezonul urmator.

"Sigur voi creste si mai mult"

Portarul roman a contribuit in stagiunea tocmai incheiata la salvarea de la retrogradare a celor de la Genoa. Ionut Radu a dezvaluit ca ar vrea sa ramana la echipa antrenata de Andreazzoli.

"La nivel personal, am crescut mult atat fizic, cat si mental, am muncit mult si rezultatele s-au vazut. Mi-ar placea sa mai stau un an, sunt sigur ca voi creste si mai mult. Nu il cunosc pe noul antrenor, Aurelio Andreazzoli, dar pentru ceea ce a facut la Empoli, mi se pare un mare antrenor si un mare om", a spus Ionut Radu pentru Internews.