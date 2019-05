Puscas si Ionut Radu, COLEGI la Inter?! Visul de SENZATIE pentru Romania dupa Euro

Buni prieteni, Puscas si Radu isi doresc sa ajunga la Inter Milano. Spalletti a fost demis si Conte e aproape de Inter.

Lui Radu i-a trecut glontul pe la ureche in Italia.

"A fost tensiune in ultimul meci pentru ca nu ne-am asteptat niciodata sa ne salvam in ultima etapa. Ma gandesc sa mai raman un an la Genoa", spune Radu.

Puscas are alte planuri pentru Radu.

"Daca nu la Inter, as vrea sa fiu coleg cu el la o alta echipa. Ar fi ceva incredibil pentru ca suntem si cei mai buni prieteni", spune Puscas.

Capitan la tineret, Radu a fost convocat in premiera de Contra la nationala. Radu vrea sa-si faca vacanta in America si continua sa colectioneze incaltaminte sport. Are peste 150 de perechi!