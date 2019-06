Viitorul lui Ionut Radu nu e decis! Anuntul agentului portarului de la tineret: "Nu se pune problema asta!"

Ionut Radu a impresionat cu evolutiile sale in poarta celor de la Genoa, dar si in poarta nationalei U21 a Romaniei.

Inter a anuntat ca-l va rascumpara pe portarul roman, insa nu doreste sa-l pastreze, ci sa-l vanda sau sa-l imprumute din nou unei alte echipe.

Presa din Italia a scris despre un posibil schimb intre Ionut Radu si Dzeko de la AS Roma. Atacantul sarb ar urma sa ajunga la Inter, iar cei de la AS Roma sa-l primeasca in schimb pe portarul roman si o diferenta de bani.

Totusi, impresarul lui Ionut Radu a negat aceasta informatie.

"Nu se pune problema ca Radu sa faca parte din transferul lui Dzeko de la AS Roma. Absolut, nu! Sper ca vom lua cea mai buna decizie in privinta lui. Poate va ramane inca un an la Genoa sau poate va face un nou sezon fantastic si va reveni la Inter. Concret insa, el este un profesionist si se comporta excelent", a spus Oscar Damiani la Radio TMW.

Ionut Radu, cel mai valoros fotbalist roman al momentului

Ionut Radu este cel mai scump fotbalist roman al momentului, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Transfermarkt a actualizat cotele tuturor fotbalistilor, iar Ionut Radu, goalkeeperul nationalei U21 si al echipei italiene Genoa, este cel mai scump roman.

Titular la Genoa, formatie care s-a salvat in-extremis de la retrogradare, Ionut Radu a devenit o tinta pentru echipe importante din Italia si din afara Peninsulei. Inter are, insa, prima optiune si il poate rascumpara cu 12.000.000 euro.

In prezent, cota lui Ionut Radu pe Transfermarkt a ajuns la 15.000.000 euro!

Topul celor mai valorosi jucatori romani

1. Ionut Radu (Genoa) - 15.000.000 euro

2. Razvan Marin (Ajax) - 9.000.000 euro

3. Florin Andone (Brighton), Alex Mitrita (New York City FC) - 6.000.000 euro

4. Stefan Radu (Lazio) - 5.000.000 euro

5. Vlad Chiriches (Napoli), Dennis Man (FCSB) - 4.500.000 euro