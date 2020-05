Mitrita a revenit pe teren! Cum arata antrenamentele in cel mai afectat oras din lume din cauza Covid-19

Alexandru Mitrita s-a intors pe terenul de fotbal in cel mai afectat oras din lume din cauza noului coronavirus.

Dupa o pauza de aproximativ 2 luni, fostul jucator al Craiovei s-a putut antrena din nou.

Autoritatile si-au dat acordul ca echipele de fotbal din SUA sa revina la antrenamentele individuale. Astfel, si jucatorii lui New York City FC au revenit pe gazon.

Asa cum era de asteptat, Mitrita si coechiperii sai au venit la stadion cu masti si manusi de protectie, respectand masurile impuse de autoritati pentru a preveni raspandirea Covid-19. De asemenea, inainte de a incepe antrenamentele, jucatorii si-au dezinfectat mainile.

Reamintim ca, din cauza noului coronavirus, in New York s-au inregistrat peste 20.000 de decese in ultimele saptamani, in Statele Unite fiind confirmate, in total, peste 1,72 milioane de cazuri de persoane infectate.