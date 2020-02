Alex Mitrita a marcat primul gol in 2020 pentru New York City! Cum a inscris romanul in Liga Campionilor din America de Nord

New York City s-a impus cu 5-3 contra celor de la San Carlos.

Alex Mitrita a reusit primul gol oficial din 2020 pentru echipa sa, in victoria din Liga Campionilor CONCACAF. Romanul a fost integralist si a marcat in minutul 90+2, dupa ce coechipierul sau Moralez a ratat o lovitura de la 11 metri.

Celelalte goluri ale partidei au fost marcate de Heber (3) si Callens, chiar din pasa lui Mitrita. Pentru gazde au inscris Aguilar Jorman si Mena.

Goal @NYCFC! Alexandru Mitrita takes advantage of the rebound to increase the lead to 5-3 | #SCCL2020 #ASCvNYC pic.twitter.com/cqpyf8KmBm