Se muta Mitrita DOUA LUNI la Disney World?! Planul nebun al americanilor pentru sezonul din MLS

Fostul star al Craiovei, Alexandru Mitrita, s-ar putea muta la Disney World pentru 10 saptamani alaturi de colegii sai de la New York City.

Oficialii ligii profesioniste americane (MLS) vor sa incheie sezonul actual pe baza unui plan neobisnuit.

SUA este cea mai afectata tara din lume de pandemia de coronavirus, astfel ca sistemul traditional din MLS, organizat in grupa Est si Vest, nu poate fi reluat.

Astfel, oficialii competitiei si sefii cluburilor angrenate discuta in prezent despre posibilitatea ca restul sezonului sa se joace intr-o singura locatie. Asta ar insemna ca Mitrita, alaturi de coechipierii sai si toate celelalte echipe din MLS, sa se mute pentru 2 luni si jumatate la Disney World, in Orlando, Florida. Potrivit ESPN, toate meciurile ar urma sa se dispute in conditii de maxima securitate din punct de vedere sanitar si, bineinteles, fara spectatori.

Aceasta varianta nu este pe placul jucatorilor din 2 motive. In primul rand, pentru ca i-ar tine departe de familiile lor pentru mult timp, si in al doilea rand, deoarece ei nu vad cu ochi buni strangerea intr-un singur loc a unui numar atat de mare de oameni. (Sunt 26 de echipe in total, in cele doua grupe ale MLS, iar fiecare delegatie are dreptul la maxim 47 de persoane.)

Oficialii MLS inca negociaza asupra variantelor viabile pentru reluarea competitiei. Ei intentioneaza ca echipele sa se reuneasca in iunie, pentru ca in iulie sa inceapa sezonul.



Si sefii NBA iau in considerare mutarea la Disney World. Incinta parcului de distractii ar putea fi folosita, in opinia vicepresedintelui NBA, Mike Bass, ca un "campus unic pentru meciuri, antrenamente si cazare".