EXCLUSIV www.sport.ro! Dezvaluiri despre cel mai tare transfer al ultimului an in Romania: cum a ajuns Mitrita in IMPERIUL miliardarilor de la City 

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre INOVATIE, despre curajul de a explora teritorii necunoscute sau povestea lui Alex Mitrita, spiridusul oltean plecat sa cucereasca America cu dribling scanteietor si zambet sugubat de "nepot" indepartat al lui Nea Marin.

Unchiul Dorel deschide drumul dinastiei Mitrita in fotbal - copil de mingi pe vremea Craiovei Maxima, jucator de top in Liga I, la Craiova si Steaua, aduna 3 sezoane in Olanda la Heerenven si este recompensat de Piturca cu un meci la echipa nationala. Micul Alex primeste astfel pasiunea pentru minge iar inima se coloreaza alb-albastru. Mosteneste iuteala, e aprig ca orice oltean dar adauga magie, talent in forma pura. Insusi Hagi intra sub vraja lui Mitrita care, la 18 impliniti, accepta propunerea de la Viitorul. Timpul nu are rabdare - este imprumutat la FCSB pentru meciurile din UEFA Youth League. Pierde duelul pentru a fi titular la echipa mare si se intoarce la Ovidiu in gasca de adolescenti inventata de Hagi. Face imediat impresie iar dupa doi ani ca fotbalist determinant la Viitorul pleaca in Italia, pentru 1 milion de euro. Merge la Pescara cu care reuseste sa promoveze in Serie A, dar elogiile intarzie sa apara. Cariera lui Mitrita are nevoie de o scanteie...

La Craiova, patronul Rotaru viseaza sa construiasca o echipa care sa se opuna gigantilor din Bucuresti sau Cluj. E timpul incercarilor, titularii sunt dificil de gasit. Patronul Craiovei actioneaza, totusi, dupa un plan bine gandit - mizeaza pe explozia pe care o pot oferi talentul si energia tinerilor fotbalisti romani. La final de iulie 2017, Rotaru INOVEAZA si face o mutare castigatoare ca o ultima mana la poker - cere de la Pescara imprumutul lui Mitrita, cu optiune de cumparare pentru 730 000 de euro si 20% dintr-un viitor transfer. Italienii accepta iar Alex debuteaza pe "Oblemenco" contra lui Milan in preliminariile Europa League. Urmeaza un an de vis pentru Mitrita. La inceput de august, reuseste primul sau gol pentru Craiova in Liga I, in egalul 1-1 cu Astra Giurgiu, apoi isi invinge fosta echipa Viitorul cu o dubla de povestit nepotilor. In ianuarie, Rotaru achita suma de transfer iar in doua luni mai tarziu, Mitrita isi face debutul la nationala cu o pasa de gol pentru Tucudean in victoria 2-1 cu Israel. Momentul magic continua - reusitele micului vrajitor al Craiovei ajuta echipa sa urce pe podium si sa castige Cupa Romaniei. Mitrita aduna elogii cu usurinta si starneste interesul gruparilor puternice din campionate importante. Dar...

Inceputul de an 2019 aduce in biroul patronului Rotaru o propunere surpriza. Un agent olandez, cu legaturi in Liga I, initiaza un dialog intre Craiova si o echipa din MLS care ofera peste 8 milioane de dolari pentru transferul lui Mitrita. Incet, incet detaliile capata contur. Dezamagit de prestatiile unor superstaruri ca Lampard sau Pirlo, directorul sportiv al lui New York City FC, legendarul Claudio Reyna, cauta jucatori determinanti dar fara faima. Reyna e in incurcatura si din alt motiv. Fanii sunt nemultumiti pentru ca echipa si-a pierdut vedeta - fostul fotbalist al Barcei, David Villa, a plecat in Japonia. Tratativele se leaga fiind limpede ca New York City FC, club condus de seicul Mansour, cel care detine si Manchester City, are nevoie de intariri.

Patronul Craiovei Rotaru isi joaca, din nou, cartea cu abilitate - americanii pot plati pentru Mitrita ca Designated Player, o suma peste baremurile impuse in MLS. Intelegerea finala se face pentru 8,5 milioane de dolari, aproximativ 7,4 milioane de euro, iar Craiova ramane cu un profit de aproape 8 ori mai mare decat suma investita la transferul de la Pescara. Mitrita urca la un salariu aproximativ 1 milion de euro pe an si pleaca sa cucereasca America. Face vizita medicala la Manchester unde il cunoaste pe Guardiola apoi debuteaza spectaculos in MLS , in egalul 2-2 cu Orlando City, fiind desemnat omul meciului. Stilul sau, iute si plin de virtuozitate, prinde repede la fani. Mitrita straluceste la New York si incheie sezonul cu 12 reusite in 30 de partide. Visul american prinde contur...