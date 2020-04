"Joc eu pe stanga si Messi pe dreapta!" Dezvaluiri fabuloase ale lui Alexandru Mitrita din izolare! Cum isi petrece timpul internationalul roman din apartamentul de lux din Manhattan

Alexandru Mitrita se afla in carantina la New York.

nternationalul roman, Alexandru Mitrita, se afla in izolare in Manhattan, cel mai populat cartier al orasului american. Fotbalistul care evolueaza pentru New York City a dezvaluit ca antrenamentele s-au intrerupt de o luna, insa se mentine in forma urmand programul indiviudal oferit de staff-ul tehnic, alaturi de cele 2-3 antrenamente online pe care le are impreuna ceu ceilalti coechipieri.

Mitrita a povestit cum decurge o zi pentru el in plina pandemie de coronavirus. Acesta urmeaza un program foarte strict. Respecta orele de masa si orele de antrenament.

"Sotia mea gateste tot, ca sa fiu sincer din start. Dimineata am doua feluri favorite, toast cu ou, cascaval si sunca sau waffles. Azi am mers pe prima varianta. Alaturi, totdeauna, un fresh de portocale.

Fac exercitii pentru tonus. Port un tricou de baschet pentru ca sunt colectionar, am multe. De altfel, pe langa jocul de FIFA, imi place multe, mai ales in perioada asta, sa joc si Call of Duty, dar si NBA. Prima iubire la jocuri ramane FIFA! Cu tricoul celui pe care il admir, fostul jucator Allen Iverson", a spus Mitrita pentru frf.ro.



"Am primit un card special de 99 cu mine, toti jucatorii profesionisti din joc au acest card. Am echipa pea in FIFA Ultimate Team, joc 4-5-1, cu Van der Saar in poarta, brazilienii Roberto Carlos si Carlos Alberto fundasi laterali, iar olandezii De Ligt si Van Dijk pe post de fundasi centrali. Eu pe stanga, Messi pe dreapta, iar De Jong, Vieira si Griezmann in centru. Il las pe Mbappe in fata portii", a declarat Alex Mitrita pentru frf.ro