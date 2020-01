BREAKING NEWS: Se intoarce Mitrita sau...? :)) Cum l-a prezentat Craiova pe Dan Nistor pe Facebook!

Dan Nistor va fi prezentat oficial maine de Universitatea Craiova!

Mijlocasul a ajuns la un acord total cu oltenii. In aceata seara a ajuns pe Oblemenco, iar maine va fi introdus in fata presei. Transferul lui Nistor il costa pe Rotaru doar 275 000 de euro. Nistor va avea un salariu de 14 000 de euro pe luna si va lua un bonus la semnatura de 120 000 de euro. Mijlocasul de 31 de ani a fost prioritatea perioadei de achizitii pentru Victor Piturca, plecat intre timp de la club. Cel mai bun pasator al campionatului o lasa pe Dinamo pe locul 9 in Liga 1, cu emotii in privinta retrogradarii dupa ce Negoita a blocat orice investitii in club.

Fara sa-i mentioneze numele, Craiova a anuntat pe Facebook venirea lui Nistor printr-o postare facuta in aceasta seara. In imaginea publicata, Nistor apare alaturi de olteanul Mitrita, recordul de transfer al Craiovei dupa plecare la New York City FC in schimbul a 8 milioane de euro.

Prezentarea lui Dan Nistor la Craiova e LIVE VIDEO pe www.sport.ro luni, de la ora 12:00!