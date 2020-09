Mircea Lucescu se intareste din Liga 1! Ce jucator vrea sa aduca la Dinamo Kiev dupa ce a reusit calificarea in grupele Champions League

Mircea Lucescu este aproape sa transfere un atacant din Liga 1.

Mircea Lucescu a pus ochii pe Elvir Koljic (25 de ani), atacantul Universitatii Craiova, pentru care Dinamo Kiev este gata sa ofere 7 milioane de euro, anunta Fanatik.

Koljic este golgheterul Ligii 1 in acest sezon, cu 6 reusite, si a mai fost dorit de Mircea Lucescu in perioada in care acesta o antrena pe Zenit Sankt-Petersburg.

Conform sursei citate, ucrainenii sunt in negocieri avansate cu Mihai Rotaru, insa patronul Craiovei cere 10 milioane de euro pentru atacantul bosniac.

Dinamo Kiev s-a calificat in grupele Champions League dupa ce a castigat si returul cu Gent, scor 3-0, reusind sa ii invinga pe belgieni cu 5-1 la general.

Presedintele lui Dinamo Kiev declara inaintea returului cu Gent ca o posibila calificare in Champions League va veni si cu anumite pretentii ale antrenorului roman, pe care le intelege.

Ucrainenii sunt gata sa investeasca in noi transferuri pentru un parcurs cat mai de succes in cea mai importanta competitie la nivel de cluburi.

Elvir Koljic si-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova in aceasta vara si are o intelegere valabila pana in 2025.

25 de goluri si 7 decisive a reusit atacantul bosniac in cele 44 de meciuri jucate pentru Craiova. Cota de piata a lui Koljic este de 1.8 milioane de euro, conform Transfermarkt.