Mircea Lucescu, fara infrangere la Dinamo Kiev! "Totul era planuit!" Primele declaratii dupa victoria muncita cu Lvov si cu ce probleme de lot se confrunta

Dinamo Kiev a castigat cu 3-1 meciul cu Lvov din etapa a 3-a a campionatului din Ucraina.

Victoria a fost obtinuta cu ceva emotii, in prima repriza jucatorii introdusi pe teren dezamagindu-l pe Mircea Lucescu. Antrenorul a facut 4 schimbari la pauza si a reusit sa castige, golurile victoriei fiind inscrise de Tiganov, Sarapenko si Supriaga.

Dupa meci, antrenorul a vorbit despre decizia luata la pauza si despre evolutia echipei.

"Nu am jucat ceea ce am pregatit in ultimele zile si ne-am facut singuri meciul greu. Am crezut ca am invins deja inainte sa mai intram pe teren si am comis erori copilaresti. Am improvizat si n-am putut pune deloc presiune pe adversar, nu ne-am inteles la constructie, gresind cu pase scurte.

Totul era planuit, pentru ca am consumat multa energie cu Alkmaar, iar miercuri avem meci cu Gent. Am jucat cu totul altceva in repriza secunda. Am avut calitate si viteza, am folosit pasele lungi si s-au inmultit ocaziile.

Este greu sa ai o echipa fara 2-3 fotbalisti experimentati, chiar daca tinerii Supriaga, Titaisvili si Saparenko s-au remarcat. Eu am incredere in tineri si totul depinde de ei, sa arate si la meciuri ceea ce reusesc la antrenamente. Poate ca unii erau cu gandul la playoff-ul din Liga Campionilor", a declarat 'Il Luce'.

Dupa primele 3 etape, Dinamo Kiev are 7 puncte si este pe locul 2 in clasament. Pentru echipa lui Mircea Lucescu urmeaza partida cu Gent din preliminariile Champions League, iar in campionat duelul cu Minaj.