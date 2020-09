Reusita de GENIU pentru unul dintre jucatorii lui Mircea Lucescu in playoff-ul Champions League! Cum a putut sa inscrie in startul returului cu Gent

Dinamo Kiev s-a calificat in grupele Champions League dupa ce a invins-o si in returul playoff-ului competitiei pe Gent.

Ucrainenii antrenati de Mircea Lucescu au castigat meciul tur cu Gent, cu scorul de 2-1. In aceasta seara, in partida retur disputata pe teren propriu, Buyalskyy a deschis scorul in minutul 9, cu o reusita de senzatie.

Dupa o pasa superba a lui Supriaga, Buyalskyy a preluat mingea in careul mic si a trimis-o in plasa cu calcaiul.

Imaginile cu golul mijlocasului in varsta de 27 de ani au facut inconjurul lumii in doar cateva minute, iubitorii fotbalului asemanandu-l cu reusitele lui Messi si Ronaldo.

Meciul s-a terminat cu scorul de 3-0 pentru echipa lui Mircea Lucescu, care a obtinut calificarea in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa.