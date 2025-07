În iulie 2024, Sport.ro prezenta în exclusivitate, într-un dialog cu Matteo Duțu, motivele pentru care tânărul fundaș central român alegea atunci să semneze cu AC Milan după nu mai puțin de 13 sezoane jucate la Lazio.

Acum, la un an distanță, Duțu numai ce a bifat debutul la prima echipă a lui AC Milan și a făcut-o cu mare stil, dincolo de golul înscris la loviturile de departajare din amicalul cu Arsenal din Singapore.

Matteo Duțu, în dialog cu Sport.ro: ”Cei de la Milan au vorbit direct cu mine și m-au tratat la alt nivel”



”După cele treisprezece sezoane jucate pentru Lazio, despărțirea a fost grea și greoaie!

Jucam la ei de la vârsta de cinci ani și jumătate, este clubul care m-a crescut și m-a creat...

Dar m-am uitat la viitor, AC Milan a fost obiectivul meu încă de când eram mic, cei de acolo mi-au prezentat un proiect de viitor, mai important din punctul meu de vedere decât cel de la Juve (n.r. - în vara lui 2024 a existat și o ofertă de la Juventus Torino).

Milan e Milan, am făcut alegerea și datorită staff-ului, datorită directorilor sportivi, care au vorbit direct cu mine și m-au tratat la alt nivel.

Obiectivul pentru viitorul sezon este să bifez prezențe cât mai bune la a doua echipă și, bineînțeles, să cresc pentru prima echipă a lui Milan!”, declara vara trecută Matteo Duțu pentru Sport.ro.

A urmat un sezon bun, chiar foarte bun, la Milan Primavera (25 de meciuri în campionat și 2 goluri înscrise). Bizar însă, la Milan Futuro, echipa secundă din Serie C, nu a prins decât 10 minute. Ca să nu mai spunem de EURO U-21 din această vară, în care nu a fost folosit deloc în meciurile naționalei de tineret a României.

Meci mare făcut la debutul pentru AC Milan, dar italienii scriu ce îl așteaptă pe român



Dar zilele trecute, după ce Massimiliano Allegri l-a inclus în lotul ”Diavolului” pentru turneul din Asia, tânărul de 19 ani Matteo Duțu și-a arătat pe deplin calitățile chiar la prima echipă a lui AC Milan, într-un amical tare cu Arsenal.

A intrat în minutul 79 în locul lui Strahinja Pavlovic, când scorul era deja 1-0 pentru ”tunari”, și în minutul 90 a avut o intervenție lăudată de Milan News: ”Duțu blochează excelent șutul lui Trossard din careu. Salvează un gol aproape sigur”.

Au urmat loviturile de departajare, deși după 90 de minute scorul a fost 1-0 pentru Arsenal, pentru că așa era prevăzut indiferent de rezultat.

Iar Duțu a înscris golul de 5-5, la a opta serie de lovituri de departajare, și în cele din urmă AC Milan s-a impus aici cu 6-5.

Sofascore l-a notat pe fundașul român cu 7.4, peste media echipei - note mai mari au primit doar titularul Pavlovic (7.6), cel pe care l-a înlocuit chiar Duțu, și portarul de rezervă Torriani (9.5), care a respins trei lovituri de departajare.

Greul abia acum începe însă pentru fundașul central român, după cum avertiza Sempre Milan:

”La ultimul antrenament dinaintea meciului Milan - Arsenal, un alt Matteo a jucat lângă Matteo Gabbia: Matteo Duțu, născut în Roma dar internațional de tineret român de câțiva ani. Duțu este un fundaș central puternic, înalt (1,92 m), care poate fi agresiv atunci când este nevoie.

Milan l-a transferat în urmă cu un an de la Lazio și l-a folosit la Primavera. La Milan Futuro, nimic, doar câteva convocări. Pentru el se preconizează un împrumut: are nevoie să joace, iar la Milan ar putea să o facă doar în Serie D (n.r. - în sezonul precedent Milan Futuro a retrogradat din Serie C). Carrarese (n.r. - echipă din Serie B) și Casertana (n.r. - echipă din Serie C) sunt variantele pentru împrumut”.

Sâmbătă, AC Milan joacă următorul amical din turneul asiatic, de data aceasta în Kowloon, Hong Kong, cu Liverpool. Și rămâne de văzut dacă și cât îl va folosi Allegri pe promițătorul Duțu în duelul cu campioana din Premier League.

Caseta meciului Arsenal - AC Milan 1-0, 5-6 la loviturile de departajare



A marcat: Saka (53)

La loviturile de partajare au înscris Zubimendi, Merino, Dowman, Trossard, Nichols (Arsenal), Gabbia, Chukwueze, Bondo, F. Terracciano, DUȚU, Comotto (AC Milan) și au ratat Odegaard, Nelson, Kiwior, Salmon (Arsenal), Colombo, Liberali, Okafor (AC Milan)

Arsenal: Raya (46 Kepa) - White (66 Nichols), Saliba (66 Salmon), Calafiori (46 Kiwior), Zinchenko (46 Lewis-Kelly) - Norgaard (46 Odegaard), Rice (66 Merino), Nwaneri (46 Zubimendi) - Saka (66 Dowman), Havertz (79 Nelson), Martinelli (46 Trossard)

Rezerve: Setford, Rojas, Gabriel, Lokonga, Copley, Kabia, Harriman-Annous

Antrenor: Mikel Arteta

AC Milan: P. Terracciano (66 Torriani) - Tomori (46 Gabbia), Thiaw (66 F. Terracciano), Pavlovic (79 DUȚU) - Saelemaekers (46 Chukwueze), Loftus-Cheek (66 Bondo), Ricci (66 Comotto), Musah (79 Liberali), Bartesaghi (79 Magni) - Leao (79 Colombo), Pulisic (46 Okafor)

Rezervă: Pittarella

Antrenor: Massimiliano Allegri

Foto: AC Milan