Maxim a rupt tacerea dupa ce a inscris al 9-lea gol in Turcia! Ce spune despre un transfer de la Gaziantep: "Eu asta imi doresc acum"

Alexandru Maxim traverseaza o forma extraordinara in Turcia si este al doilea cel mai bun marcator al campionatului.

Maxim a inscris din nou pentru Gaziantep, in infrangerea cu 2-1 de la Sivasspor. Mijlocasul a ajuns la 9 reusite in campionatul Turciei si a fost a 6-a partida la rand in care a inscris pentru Gaziantep.

In clasamentul golgheterilor, Maxim este depasit doar de Cyle Larin (10 goluri) si Aaron Boupendza (10 goluri).

Mijlocasul lui Gaziantep spune ca nu ii sta gandul la un transfer in aceasta perioada si nici macar nu are timp sa faca asta, avand in vedere ca joaca din 3 in 3 zile.

"Nu m-am preocupat sa zic asa de lucrul acesta. Avand in vedere ca jucam din 3 in 3 zile nu prea am timp sa discut despre lucrurile acestea cu agentii mei. Am pornit la un drum aici, cred ca suntem pe un drum bun, vreau sa continui, consider ca putem sa facem figura frumoasa anul acesta aici la Gaziantep", a spus Maxim, pentru Telekom Sport.

Alexandru Maxim: "Imi doresc sa termin sezonul aici si din vara vedem"

Pana in iunie 2022 mai are Maxim contract cu Gaziantep. 2.6 milioane de euro este cota de piata a mijlocasului, potrivit Transfermarkt:

"Avem o echipa buna, avem stabilitate din acest punct de vedere, pentru ca toti jucatorii sunt multumiti si imi doresc sa termin sezonul aici, sa terminam foarte bine sezonul, de ce nu sa fim surpriza campionatului, iar din vara vom vedea ce se va intampla avand in vedere ca imi mai ramane un an de contract", a mai spus Maxim.