Ungaria vrea să ”fure” un fotbalist român! Maghiarii și-au făcut deja planul în cazul în care Hagi va uita de el

Marius Corbu, fotbalistul celor de la Ferencvaros, a fost inclus pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile din luna noiembrie din Nations League, cu Polonia și cu Bosnia, însă rămâne de văzut dacă acesta va fi convocat.

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Maghiarii de la Csakfoci speră că Gică Hagi nu va miza pe Marius Corbu nici la meciurile din luna noiembrie, astfel încât fotbalistul să poată fi convocat la naționala Ungariei dacă prestațiile sale vor continua la un nivel înalt. Totuși, condițiile ca acest lucru să se întâmple sunt complicate.

Pentru a deveni eligibil pentru naționala Ungariei, Marius Corbu, care are dublă cetățenie româno-maghiară, trebuie să petreacă cinci ani consecutivi în campionatul din țara vecină, deoarece părinții sau bunicii săi nu s-au născut pe teritoriul Ungariei.

Corbu a evoluat din 2020 până în 2024 la Academia Pușcaș, însă, în vara anului 2024, s-a transferat în Cipru, la APOEL. S-a întors ulterior în Ungaria, în ianuarie 2026, la Ferencvaros, însă perioada petrecută la Academia Pușcaș nu este luată în considerare. Astfel, dacă va continua să evolueze neîntrerupt în campionatul Ungariei, Corbu ar putea deveni eligibil pentru naționala maghiară abia în 2031.